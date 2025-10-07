07/10/2025
Enquete Vale Tudo: público aponta principal suspeito da morte de Odete

Foi ao ar nessa segunda-feira (6/10) o aguardado capítulo em que Odete Roitman (Débora Bloch) é assassinada no remake de Vale Tudo, trama das 21h da TV Globo.

Diferente da versão de 1988, em que a vilã foi morta por Leila (Carolina Dieckmann), a autora Manuela Dias já adiantou que não seguirá o desfecho original. Segundo ela, foram gravados dez finais diferentes com cinco suspeitos principais.

De acordo com a enquete do Uol, o público aposta em Maria de Fátima (Bella Campos) como a responsável pelo crime, com 27,73% dos votos.

Chegou o dia: veja morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo

Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo

Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo

Débora Bloch interpreta Odete Roitman em Vale Tudo

Em seguida aparecem Heleninha (Paolla Oliveira), com 24,61%, e Celina (Malu Galli), com 24,44%. Marco Aurélio (Alexandre Nero) soma 12,82%, e César (Cauã Reymond) fecha a lista com 10,4%.

