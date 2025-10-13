“Enrolados” volta a ser desenvolvido pela Disney e Scarlett Johansson é cotada para Gothel, diz site

13/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
“enrolados”-volta-a-ser-desenvolvido-pela-disney-e-scarlett-johansson-e-cotada-para-gothel,-diz-site

A versão live-action de “Enrolados” voltou a ser desenvolvida pela Disney, de acordo com o site americano Deadline. A princípio, o longa terá a atriz Scarlett Johansson para o papel da Mãe Gothel, e o diretor de “O Rei do Show”, Michael Gracey, segue escalado para a produção do filme, inspirado na animação de 2010.

O namoro com os filmes live-actions foi interrompido em abril, depois da Disney ficar preocupada com a baixa bilheteria da versão live-action de “Branca de Neve”. No entanto, outras produções do mesmo estilo tiveram uma grande diferença de público desde o lançamento da refilmagem de “A Pequena Sereia”, como “Aladdin”, “A Bela e a Fera”, e “Lilo & Stitch”, que tiveram um grande desempenho. Está última mantém o título de maior bilheteria de 2025 até o momento, com US$1,03 bilhão em todo o mundo.

Reprodução/Disney
Reprodução/Disney
Reprodução/Disney
"Enrolados", clássico de 2010 que revolucionou as princesas da Disney
Reprodução/@gigihadid/Disney
Gigi Hadid revelou que fez teste para live-action de "Enrolados", da Disney
Reprodução/Disney
"Enrolados", clássico de 2010 que revolucionou as princesas da Disney

Antes da pausa nas produções de live-action, a produção do filme estava tão avançada que nomes já eram especulados para os papéis. Florence Pugh e Sabrina Carpenter seria a principal escolha da Disney para a protagonista – e inclusive teriam tido reuniões com a produtora. Demi Moore e Kathryn Hahn seriam as especulações para a vilã, segundo o Hollywood Reporter.

O filme original de 2010, que arrecadou quase US$ 600 milhões em todo o mundo, acompanhava a Rapunzel, de cabelos longos e mágicos, que passou a vida inteira em uma torre. Mas agora que um ladrão fugitivo a encontrou, ela está prestes a descobrir o mundo pela primeira vez e quem ela realmente é.

