Ensinar também é arte: veja os famosos que já foram professores

20/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
ensinar-tambem-e-arte:-veja-os-famosos-que-ja-foram-professores

O Dia dos Professores, celebrado na última quarta-feira (15/10), é uma oportunidade de valorizar quem dedica a vida ao ensino. E alguns artistas sabem bem o que é isso na prática! Antes de brilharem nos palcos e nas telas, vários famosos também já dividiram conhecimento em sala de aula. O portal LeoDias relembra alguns desses nomes que uniram arte e educação em suas trajetórias:

O cantor Matuê, hoje um dos maiores nomes do trap no país, morou por cerca de 3 anos durante a infância nos Estados Unidos, dos 8 aos 11 anos, e com o domínio da língua inglesa deu aulas em cursinhos para poder investir na carreira musical.

Fátima Bernardes antes de ser jornalista atuou como professora de ballet. A apresentadora começou a carreira com 16 anos e atuou na área por até os 21, quando começou a trabalhar na área de jornalismo.

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, Fernanda Montenegro também já foi professora. A atriz ensinou português para estrangeiros em um curso. Essa era uma forma de obter alguma remuneração, já que no início da carreira, o trabalho no rádio nem sempre era remunerado.

A ex-BBB Isabelle Nogueira também é professora por formação. Com o ensino superior feito no curso de Letras e pós-graduada em Gestão Escolar e Metodologia do Ensino Superior. A amazonense chegou a dar aulas antes de se dedicar a dança no Festival de Parintins.

