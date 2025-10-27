27/10/2025
Enteada de Bolsonaro tem celular roubado em SP, afirma Michelle

Letícia Firmo, filha mais velha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, sofreu um assalto neste final de semana em São Paulo. A informação foi passada, nesse domingo (26/10), por meio de uma publicação de Michelle em seu Instagram.

De acordo com a ex-primeira-dama, a enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve o celular roubado, mas está bem e já está em Brasília, lugar onde reside.

Michelle alertou para possíveis golpes usando o telefone da filha. Veja:

Letícia Firmo é a filha mais velha de Michelle Bolsonaro

“Minha filha Letícia foi roubada em São Paulo. Graças a Deus, está bem e já chegou em Brasília. Apenas levaram o celular. Caso recebam alguma mensagem pedindo dinheiro ou qualquer tipo de ajuda, desconsiderem e não respondam”, afirmou.

