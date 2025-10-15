Entenda acusações contra Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians

O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por usar cartões corporativos do clube de maneira indevida. Segundo o órgão, as receitas do time apontariam para gastos de benefício próprio do dirigente. Além de Sanchez, Roberto Gavioli, atual gerente financeiro do Timão, também foi denunciado.

As acusações apontam possível apropriação indébita agravada e continuada, falsidade de documento tributário e lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (15/10), em coletiva de imprensa, pelo promotor de Justiça que conduz o caso, Cássio Roberto Conserino.

Andrés Sanchez presidiu o Corinthians de 2007 a 2011 e de 2018 a 2021. Durante a primeira gestão, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por sonegação fiscal, no entanto, foi inocentado após o clube pagar R$ 15 milhões à Receita Federal.