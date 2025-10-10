10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Entenda como será o ponto facultativo do Dia do Servidor Público no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
entenda-como-sera-o-ponto-facultativo-do-dia-do-servidor-publico-no-df

Comemorado oficialmente em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público é ponto facultativo no Distrito Federal. Neste ano, o governador Ibaneis Rocha (MDB), assinou um decreto que antecipa o ponto facultativo para 27 de outubro, uma segunda-feira. Dessa forma, a data será emendada com o fim de semana.

Leia também

O decreto nº 47.795, publicado em edição extra do Diário Oficial (DODF), nessa quinta-feira (9/10), altera o documento publicado em 2 de janeiro de 2025, que divulgou os dias de feriados nacionais e locais, bem como estabelece os dias de ponto facultativo em 2025.

“O Decreto nº 46.716, de 02 de janeiro de 2025, passa a vigorar com a seguinte alteração: Art. 1º XII – 28 de outubro: Dia do Servidor Público – art. 278, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, a ser comemorado no dia 27 de outubro de 2025 (ponto facultativo)”, diz o documento.

Na segunda-feira (27/10), apenas os serviços essenciais vão funcionar, a maioria do funcionalismo do DF e dos órgãos federais não trabalha.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost