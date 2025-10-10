Entenda como será o ponto facultativo do Dia do Servidor Público no DF

Comemorado oficialmente em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público é ponto facultativo no Distrito Federal. Neste ano, o governador Ibaneis Rocha (MDB), assinou um decreto que antecipa o ponto facultativo para 27 de outubro, uma segunda-feira. Dessa forma, a data será emendada com o fim de semana.

Leia também

O decreto nº 47.795, publicado em edição extra do Diário Oficial (DODF), nessa quinta-feira (9/10), altera o documento publicado em 2 de janeiro de 2025, que divulgou os dias de feriados nacionais e locais, bem como estabelece os dias de ponto facultativo em 2025.

“O Decreto nº 46.716, de 02 de janeiro de 2025, passa a vigorar com a seguinte alteração: Art. 1º XII – 28 de outubro: Dia do Servidor Público – art. 278, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, a ser comemorado no dia 27 de outubro de 2025 (ponto facultativo)”, diz o documento.

Na segunda-feira (27/10), apenas os serviços essenciais vão funcionar, a maioria do funcionalismo do DF e dos órgãos federais não trabalha.