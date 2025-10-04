04/10/2025
Entenda o imbróglio entre Ratinho e Chico Buarque

Escrito por Metrópoles
O cantor e compositor Chico Buarque entrou com um processo judicial contra o Ratinho, do SBT, após declarações feitas pelo apresentador na rádio Massa FM, emissora em que é dono. Durante o programa, exibido em 15 de setembro, Ratinho associou o engajamento político de Chico a um suposto favorecimento por meio da Lei Rouanet — informação já desmentida pelo artista.

“Os globais são todos de esquerda. Para ser de esquerda tem que ser pobre, aquele que não acredita mais na vida. Ser rico e de esquerda é fácil, querem fazer o povo de tonto. Chico Buarque ser de esquerda é fácil. Bebe champanhe, come caviar, pega dinheiro da Lei Rouanet, aí é fácil”, afirmou o apresentador.

Leia também

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que Ratinho apresente, em até cinco dias, provas das declarações feitas contra o músico ou publique uma retratação. O mesmo prazo foi dado aos outros dois nomes acionados por Chico: o youtuber Thiago Asmar, conhecido pelo canal Pilhado, e Samantha Cavalca (PP), suplente de vereadora de Teresina, que também fizeram comentários semelhantes nas redes.

O vídeo com as falas de Ratinho viralizou após a participação de Chico Buarque nas manifestações em Copacabana, no Rio de Janeiro, em 21 de setembro, contra a chamada PEC da Blindagem e contra a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro.

Até o momento, nenhum dos envolvidos se manifestou publicamente sobre a decisão judicial. O processo segue em tramitação na Justiça do Rio.

