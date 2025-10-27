27/10/2025
Entenda o que é sepse e choque séptico, causas da morte do bebê José Pedro, em Rio Branco

A Sesacre informou que todos os cuidados possíveis foram prestados ao bebê

A morte do recém-nascido José Pedro, que havia sido resgatado com vida após ser declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, trouxe à tona dois termos médicos: a sepse e choque séptico. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o bebê faleceu às 23h15 de domingo (26) em decorrência dessas complicações.

Ele foi levado às pressas de volta à Maternidade Bárbara Heliodora após ter morte atestada | Foto: Reprodução

De acordo com especialistas, sepse, popularmente chamada de infecção generalizada, é uma reação extrema do organismo a uma infecção. Ela ocorre quando o corpo, ao tentar combater micro-organismos invasores, desencadeia uma resposta inflamatória descontrolada que pode afetar diversos órgãos vitais, como pulmões, coração, fígado e rins.

Em casos mais graves, a sepse evolui para o chamado, choque séptico, quando há uma queda acentuada da pressão arterial e falência múltipla de órgãos. Essa condição é considerada uma emergência médica e requer tratamento intensivo imediato, geralmente com antibióticos, reposição de líquidos e suporte respiratório e cardiovascular.

Recém-nascidos prematuros, como José Pedro, que nasceu com apenas 24 semanas e cerca de 520 gramas, estão entre os grupos mais vulneráveis à sepse. O sistema imunológico ainda imaturo, somado à necessidade de procedimentos invasivos e longas internações, aumenta significativamente o risco de infecções graves.

Em nota oficial, a Sesacre informou que todos os cuidados possíveis foram prestados ao bebê, mas que o quadro clínico era extremamente delicado. A secretaria também comunicou que abriu uma apuração sobre o caso e afastou temporariamente a equipe envolvida no atendimento inicial, como medida de transparência.

