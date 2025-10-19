19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
enterro-de-jovem-esfaqueado-no-df-e-marcado-por-pedido-de-justica


Logo Agência Brasil

“Paralisado” e “atônito” como todos os seus colegas do Colégio Militar de Brasília, Tiago, de 16 anos, saiu da sala em que era velado o corpo do amigo Isaac Moraes da mesma idade. O menino queria respirar um pouco em meio à tanta emoção. Os colegas soltaram balões brancos antes do enterro no Cemitério Campo da Esperança, na região central da capital federal. 

Isaac foi assassinado com uma facada, na sexta-feira (17), depois de tentar recuperar o celular roubado por um grupo de adolescentes, entre as quadras 112/113, na Asa Sul, no Plano Piloto, em uma área considerada nobre da capital. O crime ocorreu perto do Parque batizado de Maria Claudia Del´Isola, jovem assassinada em dezembro de 2004.

Notícias relacionadas:

O garoto, segundo a investigação e testemunhas, teria sido inicialmente abordado por um grupo de adolescentes que alegou precisar de conexão de wi-fi para fazer uma ligação. Isaac estava jogando vôlei com os colegas.    


Brasília- 19/10/2025 - Em velório do estudante Isaac, em Brasília, colegas soltaram balões brancos. Foto: Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil

Brasília- 19/10/2025 – Enterro do estudante Isaac Moraes foi marcado por emoção. Colegas soltaram balões brancos. Foto: Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil

Os pais do adolescente morto, ambos da área de saúde, estavam consternados e sem condições de conceder entrevistas. O irmão de Isaac, o analista em tecnologia da informação, Edson Avelino, de 28 anos, falou em nome da família. 

“Apesar da idade, Isaac era uma criança muito responsável e amada. Queria estudar na mesma área do que eu”, emocionou-se.

Em resposta à reportagem da Agência Brasil, Edson disse que espera que seja feita justiça e que, mesmo o crime tendo sido cometido por adolescentes deve ter punição

“Em um país em que se vota aos 16 anos de idade, entendo que a pessoa deve pagar pelos seus atos. Comecei a trabalhar com 14 anos com meu pai”. 

O delegado Rodrigo Larizzatti, da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DCA), disse que sete adolescentes foram interrogados e três foram apreendidos. Ele confirmou que os adolescentes se aproximaram fingindo precisar de conexão à internet.

“É uma prática recorrente do grupo para iniciar os roubos. Três deles estavam diretamemte envolvidos. Foram apreendidos. Durante a atuação, não demonstraram remorso. Apenas um deles perguntou se a vítima havia falecido”.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), um adolescente (pessoa entre 12 e 18 anos) que comete um ato infracional equiparado a crime grave, como latrocínio (roubo seguido de morte), pode ser submetido a medida de internação pelo prazo máximo de três anos. Após esse período, o adolescente deve ser liberado ou colocado em regime de semiliberdade ou liberdade assistida.

A liberação obrigatória ocorre aos 21 anos, mesmo que o tempo total de três anos ainda não tenha sido cumprido.

Medo

Vizinho da família de Isaac e pai de um adolescente amigo do menino, o auditor Ricardo Montalvão disse que os moradores da quadra estão tomados pela tristeza e medo. Ele disse que o filho também teve o celular furtado recentemente.

Ele reclamou que o atendimento ao menino após a violência teria demorado 30 minutos.

A reportagem da Agência Brasil buscou informações com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal sobre o tema, mas não conseguiu contato

Outro colega de escola, Lucas, de 16, lembra que Isaac era muito divertido e era um dos craques no vôlei da turma do 2º ano.

“Ele brincou comigo um dia antes. Não entendo como isso foi ocorrer. Não caiu a ficha ainda”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost