entidade-da-farra-do-inss-teve-16-filiados-por-minuto,-diz-cgu

Uma das entidades investigadas pela farra do INSS revelada pelo Metrópoles chegou a filiar 131,1 mil aposentados em um mês com 22 dias úteis para efetuar descontos associativos.

A informação consta em relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) utilizado para abertura de um processo de responsabilização contra a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB).

Em março de 2024, mês com 22 dias úteis, a AAPB associou cerca de 993 pessoas por hora de atendimento ou 16 pessoas por minutos, segundo a CGU.

“(…) dado que se mostra de difícil, quiçá impossível, exequibilidade para uma entidade de associados de uma faixa de idosos. Ademais, não se verificou mudança significativa no quadro de funcionários da entidade que justificasse um aumento na capacidade de atendimento tão extraordinária”, diz a CGU no documento enviado à CPMI do INSS.

PF fez buscas durante operação Sem Desconto

De acordo com a CGU, os documentos de filiação indicam irregularidades por que o preenchimento “foi feito utilizando-se da mesma fonte, tamanho e que os espaçamentos dos textos nos espaços para preenchimento e ao longo das linhas se mantém uniforme durante todo o Termo”.

Para a CGU, trata-se de “algo improvável para documentos que são preenchidos e assinados nos mais diversos municípios do país, inexistindo preenchimento manual à caneta”.

“Corroboram esses indícios de inclusões massivas sem autorização, o grande número de queixas sobre descontos indevidos no aplicativo MeuINSS”, diz a CGU.

Questionada pelo INSS sobre o aumento exponencial em março de 2024, a AAPB afirmou “houve uma redução no número de adesões de novos membros nos meses de novembro e dezembro de 2023, como também nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, não representando a diminuição nas captações de novos associados em todo o território nacional, mas a simples ausência da adesão dos mesmos, vindo estes a serem inscritos no mês de março do presente ano.”