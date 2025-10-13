Eliana fez uma entrada triunfal no palco do UpFront Globo 2026 nesta segunda-feira (13/10), que apresentou as novidades da emissora para o próximo ano, entre elas, o programa dominical da apresentadora. Com uma performance digna de heroína, Eliana surgiu com capa e traje vermelho, descendo em uma plataforma e exibindo toda sua elegância e confiança. O momento marcou a celebração de sua nova fase na Globo. A atração, intitulada “Em Família com Eliana”, promete exaltar a paixão pela música e a tradição de reunir a família. O programa deve ser veiculado aos domingos, antes do futebol, a partir de março.

“Deu certo! Chegou o reforço feminino que vocês pediram para os finais de semana da Globo. Vocês sabem que a grande missão desses heróis é fazer a família ficar unida e ligadinha na TV, grudada no sofá da sala. Por isso, que a gente vai lançar hoje aqui, em primeiríssima mão, em 2026, o meu programa pra trazer a sua marca pra esse formato original”, iniciou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Entrada triunfal: Eliana chega como heroína após confirmar programa dominical na Globo Reprodução: TV Globo Entrada triunfal: Eliana chega como heroína após confirmar programa dominical na Globo Reprodução: TV Globo Eliana terá um novo programa para a família brasileira em 2026, na Globo Reprodução: Instagram/@fotbru Eliana Michaelichen Reprodução: Instagram/@eliana Eliana Michaelichen Foto: Reprodução/Instagram @eliana @fotbru

Voltar

Próximo

Sobre o programa

A atração marca o retorno de Eliana aos auditórios e promete unir música, emoção e histórias reais em um formato voltado para todas as idades. A exibição será aos domingos, às 14h30, antes do Futebol da Globo, ocupando parte do horário que hoje pertence ao “Domingão com Huck”.

“Vai emocionar, divertir, entreter, informar e unir todas as idades em frente à TV. Vai ter um auditório animadíssimo, um júri divertido, muita música, matérias nas casas de anônimos e famosos. A gente vai mostrar todos os cantos do Brasil através de histórias emocionantes dessas famílias musicais”, contou Eliana.

Em seu novo programa, a apresentadora viajará para visitar famosos com forte tradição musical, revelando histórias inspiradoras e curiosidades de suas famílias. Na volta ao estúdio, Eliana não estará sozinha: um membro da família será o jurado convidado da semana na competição que acontece no palco.