Entre barracos e traições: confira às últimas atualizações de “A Fazenda 17”

O fim de semana em “A Fazenda 17” foi digno de reality raiz: teve prova de fogo, troca de farpas, estratégias virando pó e gritaria na sede. Entre alianças desfeitas e diversas acusações, os peões mostraram que a paz ficou do lado de fora da porteira.

Martina vence a Prova de Fogo e assume o poder do lampião

Martina Sanzi garantiu o poder do lampião neste domingo (26/10) ao vencer a Prova de Fogo. Com a vitória, ela conquistou o direito de influenciar diretamente na próxima roça. Como consequência, Matheus Martins e Walério Araújo, que também participaram do desafio, foram direto para a baia, levando junto Tàmires Assîs e Creo Kellab. A dinâmica definiu que o “Resta Um” será substituído por uma nova escolha estratégica, o que promete mexer no jogo.

Barraco no Tribunal Rural: Saory x Rayane

A dinâmica do Tribunal Rural virou um verdadeiro campo de guerra entre Rayane Figliuzzi e Saory Cardoso, nesta segunda-feira (27/10). O bate-boca começou com acusações sobre higiene e terminou em revelações pessoais, incluindo uma suposta prisão domiciliar de Rayane. As peoas trocaram farpas pesadas, e a discussão quase saiu do controle. Mesmo após o embate, Rayane fez questão de afirmar que está respondendo a um processo, mas que não é culpada.

Crise e acusações de traição

As tensões pré-roça abalaram o grupo Total, nesta segunda-feira (27/10). Um boato espalhado por Will Guimarães colocou Dudu Camargo e Tàmires Assîs em rota de colisão. A dentista cobrou explicações, mas sem revelar a fonte da fofoca, deixando o jornalista furioso. Dudu, por sua vez, acusou os rivais de tentar desestabilizar a equipe. O barraco envolveu até Saory, que teria sido a responsável por espalhar o rumor, e o grupo, que antes era unido, agora balança na corda bamba.

Carol Lekker entra em treta dupla com Will e Yoná

Uma brincadeira de mau gosto virou guerra entre Carol Lekker e Will Guimarães, no domingo (26/10). Após um gesto provocante da peoa, o modelo reagiu com ofensas, e os dois trocaram acusações pesadas dentro e fora da sede. Carol chegou a tocar o sino e gritar contra o peão, chamando-o de “lixo”. No meio da confusão, Yoná Sousa entrou na briga e resgatou um episódio polêmico envolvendo o enteado de Carol, o que acendeu ainda mais o barraco. A Miss Bumbum reagiu furiosa e disparou contra os dois rivais, encerrando o domingo aos gritos.

Yoná muda de lado e levanta suspeitas na casa

Após dias de tensão, Yoná Sousa surpreendeu ao se afastar da Equipe Total e se aproximar do antigo Grupão, nesta segunda-feira (27/10). A advogada passou a criticar suas ex-aliadas Saory e Tàmires, levantando teorias sobre manipulação e jogo duplo. Durante uma conversa, Maria Caporusso chegou a alertar Yoná de que ela estaria sendo usada. Mesmo assim, a peoa parece ter abraçado a estratégia, afirmando que pode estar jogando infiltrada para obter vantagens. A dúvida agora é: traição real ou jogada de mestre?