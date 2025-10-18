18/10/2025
Entre Belchior e o sertão: o Fagner que sobrevive a todas as modas

A história de Fagner e Belchior é uma das mais intensas da MPB. Eles se conheceram no fim dos anos 1960, em Fortaleza (CE), quando ainda eram jovens cheios de inquietações. “Foi o Belchior quem me mostrou o tamanho do Brasil”, costuma lembrar Fagner.

Décadas depois, essa amizade renasce no álbum “Meu Parceiro Belchior”, que traz letras inéditas encontradas em arquivos do DOPS.

O disco é mais que uma homenagem: é um reencontro com a alma poética do Nordeste. “O Alazão”, faixa que reaparece após 40 anos, mostra como a voz de Fagner continua sendo o elo entre o regional e o universal.

No palco do Estilo Brasil, o público ouvirá uma “linha do tempo” focada nos hits, mas também um roteiro que inclui canções representativas da longa trajetória.

O equilíbrio entre o Fagner da saudade e o Fagner da reinvenção — o homem que, entre sertão e cidade, continua cantando as contradições do Brasil com a voz rascante e inconfundível — encantará os brasilienses.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Local: Ulysses Centro de Convenções
