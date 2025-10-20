20/10/2025
Entre Canteiros e Espumas: o que esperar de Fagner no Estilo Brasil

A voz de Fagner é uma daquelas que atravessam gerações e sobrevivem às modas; e o público de Brasília poderá comprovar isso de perto no Festival Estilo Brasil, no dia 24 de outubro. O cantor deve apresentar um show inspirado na turnê mais recente, que lotou o Vivo Rio, no fim de maio, misturando emoção, memória e celebrações musicais.

A expectativa é que o repertório inclua grandes sucessos como “Borbulhas de Amor”, “Deslizes”, “Canteiros” e “Espumas ao Vento”, canções que se tornaram quase parte do inconsciente afetivo do país.

O roteiro também deve contemplar faixas mais introspectivas, como “Noturno” e “Jura Secreta”, além de homenagens a mestres que moldaram a trajetória, como Cartola (“As Rosas Não Falam”) e Belchior, de quem interpreta “Paralelas” e “Mucuripe”.

Nos shows recentes, Fagner tem alternado intensidade e delicadeza. Canções como “Vento Forte” e “Guerreiro Menino” (“Um Homem Também Chora”) reacendem o lado mais humano e político da obra enquanto “Eu Só Quero um Xodó” e “Último Pau de Arara” reafirmam o elo com o Nordeste — um território que nunca deixou de pulsar na voz.

No bis, o artista costuma emocionar com “Jardim dos Animais”, “Pedras que Cantam” e “Asa Branca”, encerrando o espetáculo em clima de comunhão. “Cada música é uma lembrança viva”, afirma Fagner. “Cantar é uma forma de agradecer por tudo o que vivi.”

No Estilo Brasil, ele promete um show menos nostálgico e mais narrativo, guiado por histórias pessoais e pela força das melodias. É o Fagner completo: intérprete, o contador de histórias, o cronista da alma brasileira.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
