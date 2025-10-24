Entre elogios e cautela: Técnico do Chelsea destaca talento de Estêvão, mas pede paciência

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, elogiou o desempenho de Estêvão após a goleada por 5 a 1 sobre o Ajax, na última quarta-feira (23/10), pela Champions League, o qual o atacante foi titular, atuou os 90 minutos e marcou seu primeiro gol na competição europeia. Entretanto, o treinador deixou claro que o jovem brasileiro não terá vaga garantida em todas as partidas.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (24/10), Maresca afirmou que a gestão de minutos será uma parte importante do processo de adaptação de Estêvão ao futebol inglês.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Chelsea anuncia oficialmente Estêvão, ex-Palmeiras: “Um dos maiores clubes do mundo” Reprodução/x: @chelsea Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e Estêvão Reprodução/X Estevão, jogador do Palmeiras (Reprodução) Voltar

Próximo

“É com o Estêvão e com quase todos eles. Não importa a idade. Se você diz para alguém que não vai jogar, ele não vai ficar feliz. Não é sobre idade, é sobre entender quando não jogar. Eles precisam entender isso, que não irão jogar todos os jogos”, disse o treinador.

Aos 17 anos, Estêvão soma 11 partidas pelo Chelsea na temporada, com dois gols e uma assistência, sendo titular em cinco delas. Contratado junto ao Palmeiras, o atacante tem sido um dos destaques mais comentados da equipe, especialmente após sua atuação diante do Ajax.

Maresca voltou a destacar a inteligência e o comportamento do jogador, ressaltando o papel de sua família na formação do atleta.

“Eu já disse várias vezes que são jogadores muito bons, talentosos, e que o principal para mim é ajudá-los no dia a dia. O Estêvão é um jogador especial, e uma coisa boa dele é que pensa sobre futebol. Ele se diverte e está feliz. A sua família faz um ótimo trabalho também”, completou o técnico.

Com o gol marcado na Champions, Estêvão se tornou o brasileiro mais jovem a balançar as redes pelo Chelsea em competições europeias. O clube volta a campo neste domingo (26/10), pela Premier League.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!