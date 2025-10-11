Entre fé e rebeldia: a guitarra visionária de Sérgio Hinds chega ao DF

Sérgio Hinds, guitarrista e fundador d’O Terço, será a ponte entre o rock progressivo e as harmonias mineiras na turnê “Esquinas & Canções”, que se apresenta no Festival Estilo Brasil em 25 de outubro. Hinds, que é considerado uma referência em guitarra elétrica no país, tem uma trajetória marcada pela inventividade e, também, pela resistência à repressão da ditadura militar.

A banda O Terço, fundada por Hinds em 1968 no Rio de Janeiro, não teve um começo fácil, especialmente na escolha do nome, que precisava passar pela censura.

O nome original do grupo, “Os Libertos”, foi vetado por “Dona Solange”, a funcionária do Ministério da Justiça conhecida por censurar nomes de bandas e letras.

Com Hinds cabeludo e barbudo — a ponto de Ivan Lins lhe ter apelidado de Jesus — e a formação inicial como um trio, o grupo pensou em “Santíssima Trindade”. Contudo, esse nome não apenas foi vetado pela censura, como também pela Igreja.

Foi então que uma publicitária sugeriu “O Terço”, adotado como nome por poder se tornar um símbolo. O álbum de estreia da banda, lançado em 1970, trazia na capa um terço de prata, presenteado por um padre.

Apesar dos desafios, O Terço se consolidou nos anos 70, misturando rock progressivo, elementos instrumentais e o que se tornaria conhecido como rock rural. Álbuns cruciais como “Criaturas da Noite” (1975) e “Casa Encantada” (1976) trouxeram clássicos como “Hey Amigo” — a canção mais tocada da banda — e “Pássaro”.

Leia também

A habilidade de Sérgio Hinds na guitarra é notável por ser desenvolvida de forma autodidata e intuitiva. Ele compara a abordagem a de músicos consagrados internacionalmente, como Eric Clapton e Santana, que também não tiveram educação musical formal.

Hinds não se limitou ao rock. A versatilidade o levou a colaborar com grandes nomes da MPB, como Jorge Ben Jor, Ivan Lins, Walter Franco e Marcos Valle.

A importância para a guitarra brasileira foi reconhecida pela revista Rolling Stones Brasil, que o incluiu na lista dos 70 Mestres Brasileiros da Guitarra e do Violão.

No Festival Estilo Brasil, a união de Hinds com Lô Borges e Beto Guedes reforça a vocação do evento em celebrar a história da música nacional, unindo o Clube da Esquina e a energia do Rock Progressivo.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, com patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal; e realização do Metrópoles com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital