entre-hits-e-looks:-jade-e-cunhada-comentam-momentos-marcantes-de-luan-santana

Jade Magalhães e Bruna, irmã de Luan Santana, foram entrevistadas por Monique Arruda, do portal LeoDias, no último sábado (25/10), durante a gravação do DVD que celebra os 18 anos de carreira do cantor, em Curitiba, Paraná. Durante a conversa, comentaram sobre a noite de memórias, se costumam opinar no trabalho dele e se Jade, formada em moda, ajudou a montar o figurino do artista.

“É o mais lindo e o mais cheio de memórias”, definiu Bruna sobre o projeto do irmão. Jade disse ainda que cada música traz uma lembrança: “Eu acho legal que, a cada música, a gente lembra de alguma situação, algum momento”. A irmã de Luan também citou os momentos difíceis: “Eu falei que a gente não lembra só de coisas boas, mas lembra também de uns perrengues”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jade Magalhães e Bruna Santana Reprodução portal LeoDias/ montagem Luan Santana e Jade Magalhães são pais de Serena, que completou seis meses em 28 de junho Reprodução Instagram O cantor Luan Santana é casado com a influenciadora digital Jade Magalhães Reprodução Instagram Voltar

Próximo

Ao falar sobre seu papel no trabalho do marido, Jade revelou: “Eu dou uma opinião saudável, eu não gosto de dar muito pitaco porque eu não entendo de muita coisa do meio, mas o que eu entendo eu dou, a gente gosta de se ajudar”.

“Ele contou a historinha da releitura de todos os looks, eu fui em uma prova de look, eu falo a minha opinião sobre ajuste, essas coisas, mas já tava tudo definido, eu achei a ideia super legal”, continuou.

A irmã do artista afirmou que sempre procura ser sincera ao comentar os trabalhos de Luan Santana. “Eu dou muito pitaco [risos] em tudo. Ele manda música, se eu não gostar, eu falo, se eu não gostei do arranjo, eu falo”, finalizou.