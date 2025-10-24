24/10/2025
Entre o caos e a calma: Monja Coen fala sobre o caminho do equilíbrio

“Caos não tem plural.” A frase, ouvida há seis décadas, nunca saiu da memória de Monja Coen. Ela carrega uma verdade simples e profunda: o caos é inevitável, mas é possível reencontrar a calma. É com essa reflexão que a líder espiritual chega ao Metrópoles Talks, onde será a próxima convidada do evento com a palestra “Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio”.

Em entrevista ao Metrópoles, a religiosa explicou a origem do tema que norteia sua fala. “Estamos no caos e mesmo assim podemos nos reequilibrar a cada momento”, afirmou. Para ela, o desafio não é fugir da desordem, mas aprender a respirar dentro dela, reconhecendo que o equilíbrio é uma prática constante, não um destino fixo.

A budista defende que a serenidade nasce da consciência: observar o presente, acolher o movimento da vida e encontrar harmonia nas pequenas pausas do cotidiano. O convite, segundo ela, é para que cada um aprenda a viver no meio do turbilhão com mais presença e menos reatividade.

No Metrópoles Talks, Monja Coen promete uma conversa inspiradora sobre autoconhecimento, espiritualidade e a arte de reencontrar o centro mesmo quando tudo ao redor parece se mover. O evento acontece dia 31 de outubro em Brasília.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h
Local: Auditório da LBV, em Brasília
Ingressos: Bilheteria Digital
Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

