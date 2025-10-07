Entre o caos e a calma: Monja Coen fará palestra no Metrópoles Talks

Reconhecida por sua forma clara e acessível de traduzir os ensinamentos budistas para a vida cotidiana, Monja Coen tornou-se uma das vozes mais influentes quando o assunto é espiritualidade, paz interior e cultura de não violência. Autora de mais de vinte livros e com milhões de seguidores nas redes sociais, ela inspira diferentes gerações com reflexões sobre equilíbrio, justiça e humanidade.

Sua trajetória, no entanto, foi marcada por intensas transformações. Antes de se tornar monja, atuou como jornalista, viveu no exterior, conviveu com artistas e chegou a enfrentar desafios pessoais profundos, que a levaram a buscar novos caminhos. Foi no Zen Budismo que encontrou sua verdadeira vocação, dedicando doze anos de formação no Japão até se tornar referência mundial na tradição Soto Shu.

De volta ao Brasil, fundou a Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, onde formou monges e monjas que hoje também seguem transmitindo os ensinamentos de Buda. Além da vida monástica, Monja Coen expandiu sua atuação para escolas, empresas, universidades e grandes auditórios, levando mensagens de esperança e práticas de atenção plena para os mais variados públicos.

No dia 31 de outubro, ela estará em Brasília para o Metrópoles Talks, com a palestra “Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio”. O encontro será realizado no Auditório da Legião da Boa Vontade, com ingressos já disponíveis na Bilheteria Digital.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.