07/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

Entre o caos e a calma: Monja Coen fará palestra no Metrópoles Talks

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
entre-o-caos-e-a-calma:-monja-coen-fara-palestra-no-metropoles-talks

Reconhecida por sua forma clara e acessível de traduzir os ensinamentos budistas para a vida cotidiana, Monja Coen tornou-se uma das vozes mais influentes quando o assunto é espiritualidade, paz interior e cultura de não violência. Autora de mais de vinte livros e com milhões de seguidores nas redes sociais, ela inspira diferentes gerações com reflexões sobre equilíbrio, justiça e humanidade.

Sua trajetória, no entanto, foi marcada por intensas transformações. Antes de se tornar monja, atuou como jornalista, viveu no exterior, conviveu com artistas e chegou a enfrentar desafios pessoais profundos, que a levaram a buscar novos caminhos. Foi no Zen Budismo que encontrou sua verdadeira vocação, dedicando doze anos de formação no Japão até se tornar referência mundial na tradição Soto Shu.

De volta ao Brasil, fundou a Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, onde formou monges e monjas que hoje também seguem transmitindo os ensinamentos de Buda. Além da vida monástica, Monja Coen expandiu sua atuação para escolas, empresas, universidades e grandes auditórios, levando mensagens de esperança e práticas de atenção plena para os mais variados públicos.

No dia 31 de outubro, ela estará em Brasília para o Metrópoles Talks, com a palestra “Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio”. O encontro será realizado no Auditório da Legião da Boa Vontade, com ingressos já disponíveis na Bilheteria Digital.

Compre seu ingresso

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h
Local: Auditório da LBV, em Brasília
Ingressos: Bilheteria Digital
Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost