entre-o-samba-e-a-semba:-a-travessia-sonora-de-martinho-da-vila

Martinho da Vila é, inegavelmente, um ícone do samba. Contudo, a discografia, que ultrapassa 50 álbuns, revela uma extensão do talento que transcende um único gênero. Ele é um compositor eclético que trabalha com elementos da cultura brasileira e africana.
O repertório de Martinho incorpora e mistura diversos ritmos, incluindo ciranda, frevo, côco, samba de roda, capoeira, bossa nova, calango, toada e sembas africanos. Esse ecletismo musical lhe rendeu reconhecimento internacional e o tornou um pesquisador ativo do folclore brasileiro.
Em 1989, lançou o disco “O canto das lavadeiras”, inteiramente baseado no folclore nacional, e, em 2000, “Lusofonia”, reunindo canções de países de língua portuguesa.
Martinho é embaixador cultural de Angola e embaixador da boa vontade da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Além da produção musical diversificada, Martinho da Vila é um militante de longa data da representatividade e da igualdade racial, sendo um defensor da valorização da identidade negra. A luta é transmitida de maneira direta, seja na música ou na literatura.
O projeto mais emblemático nesse campo é o “Concerto Negro”, idealizado com o maestro Leonardo Bruno e concretizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro em setembro de 2000.
O espetáculo inédito focava na presença e contribuição da cultura negra para a música erudita. A temática racial também é central nos livros, como “Ópera Negra” (1998), que propõe traçar a história do negro no Brasil por meio da estrutura de uma ópera.
Martinho da Vila usa a plataforma artística para comunicar a história e a ancestralidade, algo que ele define como essencial, especialmente em um país que exalta o samba, um ritmo de origem afro-brasileira.
No Festival Estilo Brasil, em 31 de outubro, Martinho traz ao palco toda a riqueza cultural da obra, que é um verdadeiro mosaico de sonoridades e um testemunho da inestimável contribuição africana à MPB.
O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, com patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal; e realização do Metrópoles com produção da Oh! Artes.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital