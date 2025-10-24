entre-parceiras:-virginia-parte-para-madri-com-duda-freire-e-a-melhor-amiga-de-vini-jr.

24/10/2025
Virginia Fonseca está a caminho, mais uma vez, de Madri, capital da Espanha, onde mora o jogador Vini Jr. Desta vez, a influenciadora revelou à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, que está indo para a cidade do craque acompanhada de duas amigas: Duda Freire e Lídia Souza, esta última uma das melhores amigas do camisa 7 do Real Madrid.

Mesmo após as polêmicas envolvendo outras mulheres, a empresária resolveu viajar pela quarta vez para encontrar o jogador no local onde mora. Ainda em conversa com a reportagem, contou que decidiu dar uma nova chance ao romance após o breve rompimento.

Mas quem são as parceiras de viagem de Virginia?

Lídia Souza é empresária, dona da “Gente”, uma agência de marketing de influência formada somente por mulheres, e amiga de longa data do jogador, além de namorada de Pedro Quintaes, que está sempre ao lado do craque.

Já Duda Freire é uma das melhores amigas da influenciadora e está sempre a acompanhando. Influenciadora do mundo fitness, ela era namorada de um dos melhores amigos de Zé Felipe, João Victor. Ambas encerraram os relacionamentos na mesma época.

