Entre troca de farpas e gritos, formação da Roça em “A Fazenda 17” vira campo de batalha

Após dias intensos e cheios de reviravoltas, os peões de “A Fazenda 17“ enfrentaram mais uma noite de pura tensão nesta terça-feira (21/10). A quinta formação de Roça da temporada veio carregada de vinganças, estratégias afiadas e trocas de farpas que agitaram o clima no reality.

Shia e Luiz vencem Prova de Fogo e dividem prêmio

Vencedores da Prova de Fogo, Shia Phoenix e Luiz Mesquita precisaram decidir entre o cobiçado Lampião do Poder e um prêmio de R$10 mil. O ator ficou com os pergaminhos e, após analisar as opções, escolheu o Poder da Chama Branca para si, entregando o da Chama Laranja para Michelle Barros.

Nizam e Wallas trocam acusações e tretam Rayane e Yoná discutem após formação da roça: 'Lixo humano' Farpas, gritos e vingança: noite de formação da Roça em "A Fazenda 17" vira campo de guerra

Formação de Roça agita a sede e define trio da Prova do Fazendeiro

Antes da votação começar, Adriane Galisteu autorizou o uso dos poderes. Com o da Chama Laranja, Michelle indicou Rayane Figliuzzi e Duda Wendling para receber votos da sede. Já Shia, com o da Chama Branca, garantiu imunidade para si e para Michelle. Na votação, Nizam Hayek recebeu 11 votos e foi o segundo a ocupar o banquinho, puxando Michelle da Baia. No Resta Um, Tàmires Assîs sobrou e ainda vetou Nizam da Prova do Fazendeiro. Com isso, Michelle, Saory e Tàmires disputam o chapéu e a chance de escapar da Roça nesta quarta (22/10).

Rayane e Tàmires se enfretam

Tàmires Assîs e Rayane Figliuzzi protagonizaram uma briga intensa na despensa, marcada por gritos, portas batendo e provocações afiadas. A discussão começou após um desentendimento na formação da Roça e rapidamente saiu do controle. Em meio ao caos, Rayane disparou: “Se você meter isso na minha cara, eu vou meter na sua cara. Tá maluca?”, recebendo de volta uma resposta à altura de Tàmires, que não deixou barato: “Eu teria vergonha. Nasce de novo e vai lá e tenta.” O clima ficou insustentável, e as duas precisaram ser contidas por outros peões para evitar que a treta tomasse proporções ainda maiores.

Rayane e Yoná discutem após formação da roça: ‘Lixo humano’

Na volta da formação da quinta Roça do programa, Yoná Almeida e Rayane Figliuzzi se envolveram em uma discussão acalorada que se transformou em trocas de acusações pesadas e ataques pessoais. Yoná iniciou criticando Rayane por interromper os outros: “Aprenda: quando uma pessoa estiver falando, deixa a pessoa falar e respeita o momento.” Rayane respondeu à altura: “Não tô aqui pra te agradar. No dia que eu estiver pra te agradar, eu vou pra minha casa.”. A situação escalou com Yoná acusando Rayane de manipulação e acusando-a de “lixo de ser humano”, enquanto Rayane rebateu com ofensas igualmente duras. Yoná deu o pontapé inicial, acusando Rayane de “querer crescer na história dos outros porque a sua está apagada. Só sabe ficar gritando.” Rayane rebateu com força total: “Tu que acusou o Wallas de assédio, mostrou os peitos para ele e ainda quer falar?” Em seguida, Yoná elevou o tom: “Você vai pagar meu silicone lá fora”, disse, insinuando que Rayane tinha uma dívida.

Nizam e Wallas trocam acusações e tretam

Wallas acusou Nizam de “lavar as mãos” após ele ter sido salvo por Yoná Almeida na dinâmica “Resta Um” e de deixar de cumprir um combinado: “Você falou que lavaria suas mãos…me deixou na mão na mesma noite que te salvei, praticamente.” Nizam, por sua vez, negou que tenha traído o acordo: “Não te deixei na mão. O combinado era você mandar pra mim”. A discussão escalou quando Wallas rebateu: “E pra que você falou essa besteira? Falar isso pra um cara que nunca te pediu favor de nada.” Após a discussão, Nizam tentou se justificar com outros peões, afirmando que foi mal-interpretado, enquanto Wallas desabafou dizendo que se sentiu traído. Apesar do climão, ambos decidiram encerrar o assunto para evitar punições no jogo.