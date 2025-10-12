12/10/2025
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Entrega de reféns em Gaza será na manhã de segunda-feira, diz Israel

Escrito por Metrópoles
entrega-de-refens-em-gaza-sera-na-manha-de-segunda-feira,-diz-israel

O governo de Israel disse, neste domingo (12/10), que a liberação dos reféns mantidos em Gaza será na manhã de segunda-feira (13/10). Segundo a porta-voz da gestão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Shosh Bedrosian, eles serão entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha e levados a uma área controlada pelas Forças de Defesa de Israel dentro de Gaza.

O transporte será realizado pela entidade humanitária e será realizado com seis a oito carros “sem a exposição doentia” promovida pelo grupo terrorista, segundo Bedrosian.

O governo de Israel preparou três hospitais para receberem os cerca de 20 reféns, cuja entrega faz parte da fase inicial do plano de cessar-fogo promovido pelo governo dos Estados Unidos entre Israel e o Hamas. O país judaico também deverá libertar presos palestinos em troca.

“Os reféns serão então levados para forças dentro das áreas de Gaza controladas por Israel e, em seguida, transferidos para a base de Re’im, no sul de Israel, onde se reunirão com suas famílias”, disse Bedrosian.

Netanyahu: Israel está pronto 

O premiê israelense visitou instalações e os preparativos para o recebimento dos reféns em Tel-Hashomer. Em publicação nas redes sociais, disse que o país está “preparado para receber os nossos entes queridos”.

” Vi a dedicação, o profissionalismo e a total preparação das equipes médicas que os aguardam, juntamente com seus familiares. O Estado de Israel está pronto e preparado para receber nossos entes queridos em um grande abraço. Todo o povo de Israel os apoia, com um só coração e uma só fé. Estamos trazendo todos para casa”, declarou.

Ajuda humanitária

Grupos de ajuda humanitária começam a intensificar os esforços de socorro a Gaza neste domingo depois do novo acordo de cessar-fogo, em vigor desde a tarde de sexta-feira (10/10).

Segundo os termos da primeira fase do acordo, a ajuda deve chegar em grande quantidade, diante do quadro de fome generalizada causado pelo bloqueio imposto por Israel. Entidades se preparam para enviar cerca de 600 caminhões com alimentos e suprimentos médicos por dia. Os caminhões terão que ser inspecionados pelas forças israelenses antes de serem autorizados a entrar.

Os envios foram autorizados após o grupo extremista Hamas confirmar que começará a libertar reféns israelenses na manhã de segunda-feira (13/10). Ao mesmo tempo, palestinos continuam a retornar às áreas evacuadas pelas forças israelenses em busca de suas casas, a maioria delas reduzidas a escombros. Dos cerca de 2 milhões de palestinos, 90% tiveram que se deslocar durante a guerra.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

