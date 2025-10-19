Envenenamento: polícia vai exumar corpo de namorado de “serial killer”

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) solicitará a exumação do corpo de Hayder Mhazres, um tunisiano de 21 anos, para averiguar se ele foi envenenado por sua namorada, Ana Paula Veloso Fernandes, uma estudante de direito de 36 anos, que está presa e é considerada uma “serial killer“.

Ana Paula é investigada por ser responsável pela morte de quatro indivíduos, incluindo seu namorado, entre os meses de janeiro e maio, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com as apurações, ela teria usado veneno em alimentos e bebidas que ofereceu às vítimas.

Ao todo, três corpos já foram exumados, mas os resultados dos exames para indicar qual substância letal foi encontrada neles ainda não saíram.

Leia também

Vítimas

A suspeita também é alvo de uma investigação relacionada às mortes de Marcelo Hari Fonseca e Maria Aparecida Rodrigues, ambas ocorridas em Guarulhos, além de Neil Corrêa da Silva, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro.

Conforme as apurações, a estudante teria realizado os homicídios motivada por questões financeiras, desejo de vingança e também por prazer em tirar vidas.

Ana Paula estava presente ou comunicou à polícia sobre os quatro homicídios, o que despertou a atenção das autoridades.

Detida desde julho, ela admitiu sua participação nas mortes de Marcelo e Neil, mas negou ter sido responsável pelas mortes de Maria e Hayder.

Hayder faleceu em maio, após se sentir mal na capital paulista, logo após consumir um milkshake que Ana Paula havia comprado. Ele recebeu atendimento e foi levado a um hospital, mas não conseguiu sobreviver.

O corpo foi transportado pela família para a Tunísia, onde foi sepultado sem que testes que pudessem detectar envenenamento fossem realizados. Como está fora do Brasil, a exumação precisa da colaboração internacional e da aprovação da família, que é muçulmana e inicialmente se opôs à ideia de abrir o túmulo.

A polícia declara que passou meses conversando com os familiares do tunisiano para ressaltar a relevância da exumação. Com a autorização da família, a polícia planeja solicitar permissão judicial no Brasil e contatar a Embaixada da Tunísia em São Paulo e autoridades locais para facilitar o processo.

No caso de Hayder, a investigação revela que Ana Paula decidiu acabar com a vida dele após o término do namoro. Posteriormente, ela fez falsas alegações sobre estar grávida para tentar extorquir dinheiro da família do tunisiano.

Veneno

A Polícia Técnico-Científica encontrou vestígios de “chumbinho”, um tipo de veneno, em um frasco de vidro apreendido na residência da estudante em Guarulhos. De acordo com a investigação, Ana Paula contou com a assistência de duas pessoas para cometer os crimes.

A irmã gêmea dela, Roberta Cristina Veloso Fernandes, foi detida em agosto. Em 7 de outubro, a polícia também prendeu Michelle Paiva da Silva, de 43 anos, filha de Neil, acusada de pagar R$ 4 mil às irmãs para que envenenassem e tirassem a vida do pai de 65 anos.

A polícia está investigando ainda se Ana Paula foi responsável pela morte de pelo menos 14 cães. Dez deles eram filhotes que pertenciam à irmã Roberta, enquanto os outros quatro eram do ex-marido da estudante.

Se as mortes forem comprovadas, as suspeitas poderão ser responsabilizadas por maus-tratos a animais.