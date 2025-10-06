Enviado de Trump tenta conter novo foco de tensão na Síria

O enviado especial de Donald Trump para a Síria, Tom Barrack (à direita na imagem), reuniu-se nesta segunda-feira (6/10) com autoridades curdas no país. O encontro foi tentativa de resolver o impasse entre as Forças Democráticas Sírias (SDF) e o governo interino de Ahmed al-Sharaa.

Em um comunicado, Barrack disse ter se encontrado com o líder das SDF, Mazloum Abdi, no nordeste da Síria — região do país controlada há anos pela coalizão de grupos curdos. O comandante do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), almirante Brad Cooper, também participou do encontro.

Segundo o enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, que também ocupa o posto de embaixador norte-americano na Turquia, as conversas foram “substantivas”.

Ao fim do encontro, Abdi também afirmou que assuntos como a integração política na Síria, a preservação da integridade territorial do país e a continuidade da ofensiva contra o Estado Islâmico (ISIS) na região foram temas centrais da conversa.

A viagem de Barrack para a Síria surge em meio a nova tensões entre forças do governo interino, e o grupo de milícias curdas que lutou contra a insurreição do ISIS na Síria ao lado da coalizão liderada pelos EUA.

Mesmo com um acordo para a integração das SDF no novo governo do país, assinado em março deste ano, o pacto enfrenta impasses para ser implementado de fato. Entre eles como será a incorporação dos curdos no exército da Síria e a futuro da administração em regiões ocupadas pelos mesmos.

Um dos reflexos da tensão entre a administração de al-Sharaa e os curdos aconteceu neste fim de semana, durante as primeiras eleições legislativas no país desde a queda de Bashar al-Assad. Apesar da promessa de um governo mais inclusivo, algumas regiões habitadas majoritariamente por curdos, como Hasaka e Raqqa, foram excluídos do pleito indireto.