Enviado de Trump vai ao Egito negociar “plano de paz” e reféns em Gaza

O enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro do republicano, Jared Kushner, viajarão ao Egito neste fim de semana para participar das negociações sobre a libertação de reféns e outros pontos do plano de paz para a Faixa de Gaza. A informação foi confirmada por autoridades norte-americanas à CNN Internacional.

Embora o Hamas tenha declarado, nessa sexta-feira (3/10), concordar em libertar os reféns que ainda mantém em cativeiro, o grupo não endossou os demais pontos da proposta norte-americana, que reúne 20 cláusulas.

Segundo o jornal Haaretz, a equipe de negociação de Israel iniciou os preparativos para retomar as conversas, que devem ocorrer no Egito — e não mais no Catar. A mudança de sede reflete o aumento das tensões entre Tel Aviv e Doha após um ataque das Forças Armadas israelenses a líderes do Hamas na capital catariana, no mês passado.

Segundo a mídia internacional, uma delegação do Hamas deve chegar ao Cairo ainda na noite deste sábado (4/10) para participar das tratativas. A expectativa é de que o encontro defina os detalhes da primeira fase do plano de Trump, que inclui a libertação de reféns e o recuo parcial das tropas israelenses de Gaza.

Israel deve apresentar mapas detalhando as áreas de retirada inicial, enquanto Washington busca mediar os ajustes finais entre as partes. Além de Witkoff e Kushner, devem participar das reuniões o ministro israelense de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, e o chefe do serviço de inteligência interna do país (Shin Bet).

Pontos em aberto do “plano de paz”

Entre os pontos ainda em aberto está a lista de prisioneiros palestinos que seriam libertos em troca dos reféns israelenses. O plano define um número de beneficiados, mas não cita nomes, tal lacuna que Israel tenta preencher antes do encontro.

Outro impasse envolve a desmilitarização da Faixa de Gaza. O Hamas insiste em manter armas leves sob seu controle, condição que Israel ainda avalia. Também não há consenso sobre as zonas exatas de retirada do Exército nas três fases do acordo, consideradas vagas no texto da proposta.

“Entraremos em negociações sobre todos os aspectos relacionados ao programa”, afirmou neste sábado Musa Abu Marzouk, alto funcionário do Hamas, à emissora Al-Jazeera. Segundo ele, o grupo estaria disposto a entregar suas armas apenas “no dia em que um Estado palestino soberano for criado”.

As negociações no Cairo devem marcar o início efetivo da primeira fase do plano de Trump, que prevê uma trégua gradual, a libertação de reféns e o esboço de uma administração civil temporária para Gaza.

Entretanto, a ofensiva em israelense em Gaza continuou na manha deste sábado, mesmo após apelo de Trump para que os ataques cessem. Ao menos 20 palestinos foram mortos durante os novos ataques.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), coronel Avichay Adraee, disse que as tropas seguem operando na área e advertiu a população sobre o perigo de retornar à cidade.

“Para sua segurança, evite retornar para o norte ou se aproximar de áreas de atividade das tropas da IDF em qualquer lugar — inclusive no sul da Faixa de Gaza”, afirmou.

Stringer/Anadolu via Getty Images

Donald Trump e Benjamin Netanyahu selam plano de paz em Gaza

Win McNamee/Getty Images

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa com altos líderes militares na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico, em 30 de setembro de 2025, em Quantico, Virgínia

Alex Wong/Getty Imagens

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, visitou, nesta sexta-feira (1º/8), o centro de distribuição de ajuda da Fundação Humanitária de Gaza (GHF)

Reprodução/Redes sociais