22/10/2025
Universo POP
Enzo Maresca elogia Estêvão após gol na Champions: “Jogador especial”

Escrito por Metrópoles
Em confronto disputado nesta quarta-feira (22/10), pela 3ª rodada da Champions League, o Chelsea goleou o Ajax por 5 x 1, com direito a gol brasileiro. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Estêvão, fez de pênalti e marcou o seu primeiro gol na competição.

Após o confronto, o técnico dos Blues, Enzo Maresca, elogiou o atacante do Brasil pela sua humildade e o classificou como um jogador especial. Ainda em sua fala, o italiano se disse sortudo por ser treinador do atleta.

Veja a declaração:

Com o resultado conquistado nesta quarta-feira (22/10), o Chelsea subiu para 11ª colocação da Champions League com seis pontos marcados.

Desde que chegou ao Chelsea, Estêvão já disputou 11 jogos e marcou dois gols.

