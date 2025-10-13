Equipe blinda Iza e ameaça repórter durante evento, diz jornalista

Após o anúncio da separação de Iza e Yuri Lima, na semana passada, após um novo escândalo do jogador nas redes sociais, que compartilhou uma foto antiga de uma modelo de biquíni, a equipe da cantora resolveu blindá-la contra perguntas pessoais durante o Festival de Cinema do Rio.

De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, um produtor da artista ainda teria ameaçado o repórter Marcos Bulques. Pouco antes de falar com Iza, o homem alertou o profissional da mídia que se fizesse alguma pergunta particular seria expulso pelo segurança que a escoltava. Ao iniciar a conversa, a pessoa teria reforçado: ““Não pode falar sobre vida pessoal”. Eita!

Primeira aparição juntos

Nala, filha de Iza e Yuri Lima completa um ano nesta segunda-feira (13/10). E o ex-casal fez sua primeira aparição junto desde o anúncio da separação, na última terça-feira (7/10).

A cantora e o ex-jogador do Mirassol resolveram celebrar o aniversário da herdeira antecipadamente e, no domingo (12/10), apareceram com look combinando na festa, que teve como tema Safari. Imagens dos dois circulam nas redes sociais desde então.

Iza, Yuri Lima ao lado da filha, Nala, durante o aniversário de um ano da pequena

Iza e Yuri Lima.

No The Town 2025, Iza mandou indireta a Yuri Lima antes do término

Atitude de Yuri Lima na web levanta suspeitas de término com Iza

Iza e Yuri Lima.

Internautas invadem perfil de Iza após polêmica envolvendo Yuri Lima

Iza e Yuri Lima

Iza abre o coração sobre volta com Yuri Lima e recorda rompimento

Yuri Lima e Iza posam com Nala durante passeio

Yuri Lima se declara para Iza no Dia das Mães

No X, antigo Twitter, os internautas reagiram à situação: “Yuri totalmente deslocado. Nem a criança quis ficar no colo dele”, observou uma. “A criança ignorando o pai kkkkkk”, zoou outra. “Eu, sinceramente, queria entender como esse cara conseguiu trair essa mulher. Nem eu, que sou gay, cara, 2 reboladas dessa mulher e a corrente sai. E esse cara ousa trair essa divindade pqp”, postou um terceiro. “O povo esculachando. Gente, saibam separar…juntos ou não, com traição ou não, o Yuri é pai da Nala e assim será para sempre. Ele tem todo o direito e dever de ser presente na vida dela. Se preservem!!!!”, aconselhou mais uma.

Iza falou sobre o rompimento

Iza marcou presença na pré-estreia do filme O Agente Secreto, durante o Festival do Rio na última terça-feira (7/10), e foi questionada sobre o recente término do relacionamento com Yuri Lima.

Em entrevista ao Gshow, a cantora afirmou que está feliz após o fim da união, mas destacou que gostaria de falar apenas sobre seus projetos profissionais.

“Eu tô muito feliz, tô bem. Na verdade, eu queria muito falar sobre o meu trabalho, se isso fosse possível, e não falar da minha vida pessoal. Acho que o que precisava ser dito já foi dito”, declarou.

Término “amigável”

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa na última terça-feira (7/10), a equipe de Iza afirmou que o término ocorreu de forma amigável:

“IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”.

Desabafo de Iza

Em entrevista recente ao O Globo, Iza comentou sobre as críticas que recebeu ao reatar o relacionamento com Yuri Lima. A cantora contou que evita ler comentários nas redes sociais para preservar sua saúde emocional, ressaltando que muitas opiniões refletem preocupação, mas algumas têm o objetivo apenas de espalhar ódio.

Ela relembrou o momento difícil em que descobriu a traição de Yuri, enquanto estava grávida da filha do casal, Nala, nascida em outubro de 2024. Segundo a artista, a notícia chegou pouco antes de gravar o vídeo em que falou publicamente sobre o caso. “Me senti em perigo, essa foi a real”, disse, explicando que, mesmo fragilizada, não se arrepende de ter exposto o ex.

A artista também refletiu sobre o impacto das redes sociais em sua vida, ressaltando que o afastamento não é sinal de maturidade, mas de fragilidade. Ela explicou que as palavras ditas na internet podem afetá-la profundamente, e que só consegue estar mais conectada quando se sente emocionalmente bem.

Nova polêmica de Yuri Lima

Recentemente, Yuri Lima voltou a ser alvo de polêmica após republicar, em seu perfil no Instagram, a foto de uma mulher de biquíni.

A publicação foi apagada pouco depois, mas já havia repercutido nas redes sociais. A jovem se pronunciou afirmando que não conhecia o jogador e que a imagem compartilhada por ele era antiga.