17/10/2025
Universo POP
Equipe de “Arcanjo Renegado” celebra sucesso da série com grande festa no Rio

equipe-de-"arcanjo-renegado"-celebra-sucesso-da-serie-com-grande-festa-no-rio

O elenco de “Arcanjo Renegado” se reuniu na noite dessa quinta-feira (16/10) para uma celebração especial em homenagem à trajetória de sucesso da série, que é uma das produções brasileiras mais longevas da atualidade. Em um restaurante no Centro do Rio de Janeiro, a comemoração juntou a equipe de diferentes temporadas para uma noite de emoção, música e reconhecimento.

A comemoração reuniu cerca de 600 pessoas. Entre os presentes, estavam Marcello Melo Jr., Erika Januza, Álamo Facó, Aline Borges, Stepan Necessian, Neguinho da Beija-Flor, Giovanna Lancellotti, Gabriel Davi, Mell Muzzillo, Emilio Orciollo Neto, Wagner Victer, Aline Fanju, Fernando Pavão, Silvio Guindane, Bruno Chateaubriand e Marcelo Valle, além dos diretores Lucas Villamarim (diretor-geral), Caetano Caruso e Isabella Gabaglia.

Veja as fotos

Divulgação
Elenco de “Arcanjo Renegado” celebra sucesso da série com grande festa no RioDivulgação
Divulgação
Elenco de “Arcanjo Renegado” celebra sucesso da série com grande festa no RioDivulgação
Divulgação
Elenco de “Arcanjo Renegado” celebra sucesso da série com grande festa no RioDivulgação
Divulgação
Elenco de “Arcanjo Renegado” celebra sucesso da série com grande festa no RioDivulgação

José Junior, criador e showrunner da série e CEO da AfroReggae Audiovisual, foi ovacionado ao chegar no local da festa, que contou ainda com uma apresentação do Furacão 2000. “‘Arcanjo Renegado’ é mais do que uma série, é um movimento que une arte, representatividade e transformação social. Cada temporada reflete o compromisso do AfroReggae em abrir espaço para novas vozes e talentos das comunidades”, destacou o empresário.

Desde sua estreia, “Arcanjo Renegado” é reconhecida por retratar com autenticidade a realidade das favelas cariocas e valorizar profissionais do audiovisual de diferentes origens. A AfroReggae Audiovisual mantém, em todas as etapas de produção, o compromisso com contratações justas e diversas, integrando atores consagrados, profissionais experientes e moradores de comunidades, promovendo oportunidades e inclusão no mercado de trabalho.

A celebração ainda foi dupla. Isso porque o elenco levou um bolo para cantar parabéns surpresa, comemorando o aniversário de Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa. “Estou muito feliz, me sentindo muito honrada. Junior preparou uma surpresa pra mim, um bolo. Achei muito especial. Aniversário é um ciclo que a gente inicia, que está perto de energias boas, pessoas alegres. E eu sei que aqui são pessoas que também gostam muito da minha irmã, então estou muito feliz “, falou a ex-BBB.

