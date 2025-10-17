Equipe de “Arcanjo Renegado” celebra sucesso da série com grande festa no Rio

O elenco de “Arcanjo Renegado” se reuniu na noite dessa quinta-feira (16/10) para uma celebração especial em homenagem à trajetória de sucesso da série, que é uma das produções brasileiras mais longevas da atualidade. Em um restaurante no Centro do Rio de Janeiro, a comemoração juntou a equipe de diferentes temporadas para uma noite de emoção, música e reconhecimento.

A comemoração reuniu cerca de 600 pessoas. Entre os presentes, estavam Marcello Melo Jr., Erika Januza, Álamo Facó, Aline Borges, Stepan Necessian, Neguinho da Beija-Flor, Giovanna Lancellotti, Gabriel Davi, Mell Muzzillo, Emilio Orciollo Neto, Wagner Victer, Aline Fanju, Fernando Pavão, Silvio Guindane, Bruno Chateaubriand e Marcelo Valle, além dos diretores Lucas Villamarim (diretor-geral), Caetano Caruso e Isabella Gabaglia.

José Junior, criador e showrunner da série e CEO da AfroReggae Audiovisual, foi ovacionado ao chegar no local da festa, que contou ainda com uma apresentação do Furacão 2000. “‘Arcanjo Renegado’ é mais do que uma série, é um movimento que une arte, representatividade e transformação social. Cada temporada reflete o compromisso do AfroReggae em abrir espaço para novas vozes e talentos das comunidades”, destacou o empresário.

Desde sua estreia, “Arcanjo Renegado” é reconhecida por retratar com autenticidade a realidade das favelas cariocas e valorizar profissionais do audiovisual de diferentes origens. A AfroReggae Audiovisual mantém, em todas as etapas de produção, o compromisso com contratações justas e diversas, integrando atores consagrados, profissionais experientes e moradores de comunidades, promovendo oportunidades e inclusão no mercado de trabalho.

A celebração ainda foi dupla. Isso porque o elenco levou um bolo para cantar parabéns surpresa, comemorando o aniversário de Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa. “Estou muito feliz, me sentindo muito honrada. Junior preparou uma surpresa pra mim, um bolo. Achei muito especial. Aniversário é um ciclo que a gente inicia, que está perto de energias boas, pessoas alegres. E eu sei que aqui são pessoas que também gostam muito da minha irmã, então estou muito feliz “, falou a ex-BBB.