equipe-de-gaby-spanic-denuncia-fernando-sampaio-por-xenofobia

Tretas que acontecem dentro de A Fazenda 17 ficam por lá? Nem sempre. A equipe de Gaby Spanic denunciou Fernando Sampaio por xenofobia, após um bate-boca entre os dois atores. O advogado que representa a eterna Usurpadora, Diego Figueiredo Ferreira, publicou uma nota de repúdio nas redes sociais, na noite de segunda-feira (6/10), sobre o caso.

A confusão começou durante uma dinâmica de apontamento, que causou uma discussão entre os dois. Em meio a sua fala, Fernando afirmou que Gaby Spanic deveria voltar para seu país.

Em seguida, a artista rebateu e acusou o peão de xenofobia: “Obrigada Brasil, eu sou venezuelana e quero agradecer profundamente o Brasil por aceitar muitos venezuelanos aqui. Muitos tiveram que sair do seu país por situações que todos conhecemos. E segundo, quero esclarecer que esse senhor que quer que eu saia daqui está sendo xenofóbico comigo”, disparou.

Nota de repúdio

Através do Instagram, o representante legal da atriz falaram sobre a denúncia: “É com profundo repúdio que nos manifestamos contra qualquer ato de xenofobia direcionado à atriz venezuelana Gaby Spanic, atual participante de A Fazenda 17”, começou a nota.

Nota do advogado de Gaby Spanic sobre os ataques sofridos pela atriz

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

E esclareceu: “Gaby veio ao Brasil de forma legal e transparente, por meio de uma proposta profissional, com o objetivo de se aproximar ainda mais do público brasileiro que há anos admira seu trabalho. Com uma sólida carreira no México, onde sua última novela foi exibida no início deste ano, Gaby decidiu fazer uma pausa em seus compromissos para contribuir com seu talento no Brasil”, declarou, antes de completar:

“Assim como os mais de 350 mil imigrantes que escolheram São Paulo para trabalhar e impulsionar sua economia, Gaby cumpre rigorosamente suas obrigações legais e tributárias, contribuindo ativamente para o fortalecimento econômico da cidade e do país”, pontuou.

Projeção mundo afora

Ainda no comunicado, o advogado observou: “De forma indireta, sua atuação também projeta o reality show em nível internacional, ampliando a visibilidade e o prestígio tanto do programa quanto do Brasil”, garantiu.

E seguiu com seu relato: “Sua presença não apenas enriquece o cenário cultural brasileiro, mas também fortalece a imagem do país no exterior, revelando ao mundo a diversidade, hospitalidade e pluralidade que definem o espírito do nosso povo”, disse.

Xenofobia

Ainda na postagem, Diego Figueiredo Ferreira analisou: “Qualquer tentativa de desmerecer sua presença no Brasil com comentários xenofóbicos ou discriminatórios é inaceitável e afronta os valores de respeito e inclusão que regem nossa sociedade”, queixou-se.

Em seguida, ele revelou os próximos passos: “Por fim, informamos que todas as medidas legais cabíveis, tanto na esfera cível quanto na criminal, já estão sendo adotadas, com o objetivo de assegurar a dignidade, a integridade e o respeito de nossa cliente’, declarou.

Denúncia na delegacia

Na legenda da publicação, os ADMs do perfil de Gaby Spanic relataram que denunciaram o caso à polícia: “Informamos que já procuramos a Delegacia da Diversidade de São Paulo (DECRADI), responsável pelo registro e combate a crimes de intolerância — como discriminação por origem, raça, religião ou orientação sexual”, escreveram.

E analisaram: “Sabemos que em ‘reality show’ estratégias de jogo fazem parte da dinâmica, mas nunca devem ultrapassar os limites do respeito, da lealdade e da dignidade humana. Quando o entretenimento dá lugar à ofensa e ao preconceito, o jogo perde o sentido — e a sociedade, o respeito”, encerraram.