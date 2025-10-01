Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17

A equipe de Gaby Spanic anunciou que vai acionar judicialmente os peões Fernando Sampaio e Michele Barros por declarações consideradas xenofóbicas durante A Fazenda 17. Em nota enviada à coluna Fábia Oliveira, os representantes da atriz afirmaram que medidas legais estão sendo avaliadas e que decisões serão tomadas em breve.

Segundo a equipe, Gaby Spanic é uma artista internacional respeitada em diversos países, e qualquer desrespeito à sua trajetória, nacionalidade ou dignidade não será tolerado. “Reiteramos nosso compromisso em zelar pela integridade pessoal e profissional de Gaby Spanic e manteremos o público e a imprensa informados sobre os próximos passos”, declararam.

A polêmica teve início durante a formação da Roça na terça-feira (30/9), quando Gaby recebeu votos de Fernando, Michele e Martina. Fernando justificou seu voto citando suposta escassez de alimentos na casa, enquanto Michele afirmou que a intenção era apenas dividir a comida entre colegas. Martina mencionou uma hostilidade percebida por parte da atriz e questionou a dinâmica do programa.

Gaby, por sua vez, desabafou sobre sentir-se alvo de xenofobia por ser estrangeira. “Eu guardava isto, Dri, de verdade. Sinto que sofro xenofobia com a minha presença por ser de outro país. E isso é muito feio! Muito feio”, afirmou. A atriz ainda acrescentou que respeita os brasileiros, mas não pode aceitar falta de respeito ou acusações falsas dentro do reality.