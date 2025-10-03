Equipe de Hungria emite nota oficial sobre saúde do cantor. Confira!

O cantor e compositor Hungria segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde a manhã desta quinta-feira (2/10), conforme nota divulgada por sua equipe. O artista está estável, mas passa por tratamento com hemodiálise, um procedimento médico que realiza a filtragem do sangue. A intervenção se tornou necessária após o músico apresentar complicações graves decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol.

Detalhes do quadro clínico e tratamento

A equipe do cantor divulgou uma nota oficial em suas redes sociais com mais detalhes sobre o estado de saúde: “O cantor Hungria permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde segue em acompanhamento pela equipe médica. O artista encontra-se estável, em tratamento com hemodiálise, sem apresentar sintomas no momento. Foi avaliado pelo oftalmologista, com exames realizados dentro da normalidade. O caso está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado (médico assistente), pelo Dr. Guilherme Meyer (diretor médico) e pelo Dr. Allisson B. Barcelos Borges (diretor geral). Agradecemos a compreensão e o carinho dos fãs, imprensa e parceiros neste momento.”

Sobre a internação

Por meio de nota à imprensa, o Hospital DF Star informou que Hungria deu entrada na unidade com “quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica”. A instituição declarou que ele começou a receber “tratamento especializado”, enquanto a etiologia do quadro seguia sendo investigada.

Ainda durante a tarde, a assessoria do cantor divulgou uma nova nota informando que ele “já está fora de risco iminente” e que os shows de Hungria previstos para o final de semana serão remarcados.

Em atualizações ao portal LeoDias, sua equipe informou que o cantor está estável, consciente e sem alterações visuais, após a suspeita de intoxicação por metanol.