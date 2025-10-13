Equipe de João Silva confirma fim do namoro com Isabella Kherlakian: “Carinho permanece”

João Silva confirmou o término com Isabella Kherlakian nesta segunda-feira, (13/10). Segundo a colunista Fábia Oliveira, o namoro, assumido em junho deste ano, chegou ao fim. Em contato com o portal LeoDias, a equipe do apresentador afirmou que a separação ocorreu de forma respeitosa e que ele continua tendo carinho pela empresária.

Com um breve comunicado, a assessoria confirmou o fim do namoro, que durou cerca de quatro meses: “João Silva e Isabela Kherlakian não estão mais juntos. O relacionamento chegou ao fim de forma respeitosa, após uma história muito bonita e verdadeira. O carinho e o respeito permanecem e João segue torcendo pelo sucesso de Isa”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia João Silva e Isabela Kherlakian – Foto: Reprodução/Instagram Saiba quanto custou after com Travis Scott após The Town e lista de famosos convidados Foto: Raynan João Silva e namorada Foto: Clayton Felizardo/ Brazilnews

João Silva Reprodução João Silva Reprodução João Silva / Divulgação Voltar

Próximo

O filho de Fausto Silva e a empresária estavam juntos desde junho deste ano, quando publicaram fotos juntos e a equipe do apresentador confirmou o romance ao GShow. Desde então, o casal fez diversas aparições públicas, e a empresária chegou a acompanhar a família do apresentador no casamento de Lara Silva com Julinho Casares.

No entanto, o romance chegou ao fim. Vale lembrar que este foi o primeiro relacionamento que João assumiu desde o término com Schynaider Moura, no final de 2023. De lá para cá, surgiram boatos envolvendo Jade Picon, mas eles esclareceram que são apenas bons amigos, e posteriormente o comunicador assumiu o romance com Isabella.