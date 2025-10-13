13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

Equipe de João Silva confirma fim do namoro com Isabella Kherlakian: “Carinho permanece”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
equipe-de-joao-silva-confirma-fim-do-namoro-com-isabella-kherlakian:-“carinho-permanece”

João Silva confirmou o término com Isabella Kherlakian nesta segunda-feira, (13/10). Segundo a colunista Fábia Oliveira, o namoro, assumido em junho deste ano, chegou ao fim. Em contato com o portal LeoDias, a equipe do apresentador afirmou que a separação ocorreu de forma respeitosa e que ele continua tendo carinho pela empresária.

Com um breve comunicado, a assessoria confirmou o fim do namoro, que durou cerca de quatro meses: “João Silva e Isabela Kherlakian não estão mais juntos. O relacionamento chegou ao fim de forma respeitosa, após uma história muito bonita e verdadeira. O carinho e o respeito permanecem e João segue torcendo pelo sucesso de Isa”.

Veja as fotos

João Silva e Isabela Kherlakian - Foto: Reprodução/Instagram
João Silva e Isabela Kherlakian – Foto: Reprodução/Instagram
Foto: Raynan
Saiba quanto custou after com Travis Scott após The Town e lista de famosos convidadosFoto: Raynan
Foto: Clayton Felizardo/ Brazilnews
João Silva e namoradaFoto: Clayton Felizardo/ Brazilnews
Reprodução
João SilvaReprodução
Reprodução
João SilvaReprodução
João Silva / Divulgação
João Silva / Divulgação

Leia Também

O filho de Fausto Silva e a empresária estavam juntos desde junho deste ano, quando publicaram fotos juntos e a equipe do apresentador confirmou o romance ao GShow. Desde então, o casal fez diversas aparições públicas, e a empresária chegou a acompanhar a família do apresentador no casamento de Lara Silva com Julinho Casares.

No entanto, o romance chegou ao fim. Vale lembrar que este foi o primeiro relacionamento que João assumiu desde o término com Schynaider Moura, no final de 2023. De lá para cá, surgiram boatos envolvendo Jade Picon, mas eles esclareceram que são apenas bons amigos, e posteriormente o comunicador assumiu o romance com Isabella.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost