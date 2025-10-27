Equipe de Rayane Figliuzzi se pronuncia após Belo ser visto saindo de show acompanhado

27/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
equipe-de-rayane-figliuzzi-se-pronuncia-apos-belo-ser-visto-saindo-de-show-acompanhado

Após repercutir que, no último fim de semana, Belo, cantor e ator, deixou um evento no Riocentro, na Zona Oeste do Rio, acompanhado de uma loira misteriosa, notícia divulgada por Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, a equipe de Rayane Figliuzzi, sua atual companheira, emitiu um pronunciamento esclarecendo a identidade da mulher e a confusão gerada. Confinada em “A Fazenda 17”, a influenciadora vem ganhando destaque com inúmeros barracos. No mundo real, o intérprete deixou claro que não terminou com a parceira e continua cuidando de Zion, filho dela.

“Viemos esclarecer que a pessoa mencionada é Nicole Fagundes, assistente pessoal da influenciadora e empresária Rayane Figliuzzi, atual companheira do artista. Cumpre pontuar que Nicole se encontrava na mesma van utilizada por toda a equipe do cantor, bem como pelo melhor amigo e social media de Rayane Figliuzzi, que inclusive reside com o casal. Portanto, não há qualquer fato que possa sugerir conduta inadequada ou incompatível com o compromisso afetivo e familiar de Belo com Rayane Figliuzzi”, pontuou a assessoria da peoa.

“Reiteramos que o cantor mantém seu relacionamento com Rayane Figliuzzi de forma plena e estável. Ambos compartilham o mesmo lar, onde também reside o filho da influenciadora, o pequeno Zion. Confiamos no zelo e na seriedade da imprensa e contamos com a colaboração de todos para que a verdade seja devidamente preservada e divulgada. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais”, finalizou o comunicado dos representantes da modelo.

