Equipe de Rayane se manifesta após Belo deixar show acompanhado

Esta coluna causou um alvoroço nas redes sociais, no fim de semana, ao revelar que Belo deixou um evento no Riocentro, na zona oeste do Rio, acompanhado de uma mulher. Após a repercussão do caso, a equipe de Rayane Figliuzzi, que está confinada em A Fazenda 17, emitiu uma nota e revelou a identidade da loira.

“A mulher mencionada é Nicole Fagundes, assistente pessoal da influenciadora e empresária Rayane Figliuzzi, companheira do artista. Cumpre pontuar que Nicole estava na mesma van utilizada por toda a equipe de Belo, bem como pelo melhor amigo e social media de Rayane, Vini Diniz, que inclusive reside com o casal”, começou.

Relacionamento continua

Ainda no comunicado, o time da peoa falou sobre a postura dos dois: “Portanto, não há qualquer fato que sugira comportamento indevido ou incompatível com o compromisso amoroso de Belo”, garantiu.

No fim, o texto afirmou que o namoro de Belo e Rayane Figliuzzi segue firme e forte: “Reiteramos que o cantor mantém seu relacionamento com Rayane Figliuzzi de forma plena e estável. Ambos compartilham o mesmo lar, onde também reside o filho da influenciadora, o pequeno Zion”, encerrou.

“Acordo” antes de ir para o reality

A influenciadora Rayane Figliuzzi é uma das participantes da 17ª edição do reality show A Fazenda, da Record. Atualmente, a musa é a atual namorada do cantor Belo e tem se envolvido em uma série de polêmicas com o ex-marido, Júnior Navarro. A participação dela na atração, no entanto, parece esconder um “acordo” com o pagodeiro.

De acordo com o colunista Matheus Baldi, do Fofocalizando, do SBT, Rayane e Belo fizeram um acordo antes da entrada da influenciadora no programa rural. Nele, o ex-marido de Gracyanne Barbosa teria se comprometido a “manter as aparências” e não se pronunciar sobre o namoro dos dois durante o confinamento da amada. A relação, porém, estaria em crise antes mesmo de A Fazenda começar.

Belo não curtiu

Ainda segundo o colunista, Belo não teria ficado muito satisfeito com a ida da amada para o reality show. “Me disseram que ele deu graças a Deus que ela entrou no reality”, disse Baldi. “Só que ele não vai confirmar nunca, já que ele combinou com ela que não vai terminar o relacionamento enquanto ela estiver lá dentro”, completou.

Já segundo a jornalista Gaby Cabrini, a informação que circula é que Belo está solteiro. Ele, porém, não confirma. “Eu tô recebendo um monte de mensagem de amigos, da equipe do Belo, me dizendo que ele está solteiro. Mas quando eu pressiono esses amigos, a equipe, falando que preciso que o Belo confirme, todo mundo some”.

Treta!

No segundo dia de confinamento em A Fazenda, o jornalista Dudu Camargo fez um comentário que desagradou Rayane Figliuzzi. Em roda de conversa no quarto, ele insinuou que a influenciadora estaria muito próxima de alguns dos homens da sede.

“Ela já se deu bem com alguns rapazes que ela considera na amizade, aquele que deita ali”, explica Dudu apontando para a cama de Will Guimarães. Revoltada, a influenciadora se levantou e fez sinal de negativo para o ex-contratado do SBT, que tentou se corrigir: “Era a Martina, não era você não.”

Após Rayane Figliuzzi se afastar, o jornalista reafirmou a fofoca outras peoas. A atriz Duda Wendling, porém, saiu em defesa de Rayane: “A Ray não, ela namora”. Mas Dudu Camargo insistiu no boato e rebateu: “Aqui dentro é outra história”, completou.