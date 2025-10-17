Equipe de Tamires Assis se manifesta após briga com Martina em “A Fazenda”

A assessoria de Tamires Assis, participante de “A Fazenda 17”, se manifestou em exclusividade para o portal LeoDias sobre a confusão que ocorreu na noite desta quinta-feira (16/10) com Martina Sanzi, que resultou em uma chamada da produção do reality. A equipe da Cunhã-Poranga do boi Garanhão repudiou o episódio e afirmou que confia que a direção tomará as providências necessárias.
“Enquanto equipe da Tamires Assis, manifestamos nosso total repúdio a qualquer ato de violência, seja física, verbal ou psicológica. Entendemos que A Fazenda é um reality show, e que a convivência intensa e a pressão do confinamento muitas vezes deixam os nervos à flor da pele. No entanto, nada disso pode ser usado como justificativa para atitudes agressivas ou desrespeitosas”, iniciou a nota.
A equipe ressaltou ainda que Tamires tem se mantido firme diante de todas as situações que ultrapassaram o limite, mas que ficou claro que o último episódio deixa evidente que a violência não pode ser normalizada dentro do jogo, ou tratada como entretenimento.
“A violência, em qualquer contexto, é inaceitável. O confinamento não pode servir de pretexto para atitudes que coloquem em risco a integridade física ou psicológica de outra pessoa. É fundamental que a produção do programa trate o caso com a gravidade que ele exige, garantindo que a integridade da Tamires seja preservada e que medidas adequadas sejam tomadas”, declarou Carolina Moraes Estrela (OAB/MA 8.248), advogada responsável pela assessoria jurídica de Tamires Assis.
Por fim, a assessoria afirmou que acredita que a produção do programa tomará as medidas necessárias para que o ambiente do reality show siga pautado no respeito e segurança de todos os participantes.
Leia o pronunciamento na íntegra:
“Enquanto equipe da Tamires Assis, manifestamos nosso total repúdio a qualquer ato de violência, seja física, verbal ou psicológica. Entendemos que A Fazenda é um reality show, e que a convivência intensa e a pressão do confinamento muitas vezes deixam os nervos à flor da pele. No entanto, nada disso pode ser usado como justificativa para atitudes agressivas ou desrespeitosas.
Tamires tem se mostrado resiliente diante de situações que ultrapassam os limites do jogo, mas o episódio mais recente deixou evidente que a violência não pode ser normalizada ou tratada como entretenimento. O respeito deve ser a base de qualquer convivência, dentro ou fora de um programa de televisão.
“A violência, em qualquer contexto, é inaceitável. O confinamento não pode servir de pretexto para atitudes que coloquem em risco a integridade física ou psicológica de outra pessoa. É fundamental que a produção do programa trate o caso com a gravidade que ele exige, garantindo que a integridade da Tamires seja preservada e que medidas adequadas sejam tomadas”,
declara Carolina Moraes Estrela (OAB/MA 8.248), advogada responsável pela assessoria jurídica de Tamires Assis.
Confiamos que a direção de A Fazenda tomará as providências necessárias, assegurando que o ambiente de convivência siga pautado pelo respeito e pela segurança de todos os participantes. Reafirmamos nosso compromisso com o diálogo, a empatia e o respeito, mas também com a necessidade de impor limites quando esses valores são colocados à prova.”