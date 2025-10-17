Equipe de Tamires Assis se manifesta após briga com Martina em “A Fazenda”

A assessoria de Tamires Assis, participante de “A Fazenda 17”, se manifestou em exclusividade para o portal LeoDias sobre a confusão que ocorreu na noite desta quinta-feira (16/10) com Martina Sanzi, que resultou em uma chamada da produção do reality. A equipe da Cunhã-Poranga do boi Garanhão repudiou o episódio e afirmou que confia que a direção tomará as providências necessárias.

“Enquanto equipe da Tamires Assis, manifestamos nosso total repúdio a qualquer ato de violência, seja física, verbal ou psicológica. Entendemos que A Fazenda é um reality show, e que a convivência intensa e a pressão do confinamento muitas vezes deixam os nervos à flor da pele. No entanto, nada disso pode ser usado como justificativa para atitudes agressivas ou desrespeitosas”, iniciou a nota.

A equipe ressaltou ainda que Tamires tem se mantido firme diante de todas as situações que ultrapassaram o limite, mas que ficou claro que o último episódio deixa evidente que a violência não pode ser normalizada dentro do jogo, ou tratada como entretenimento.

“A violência, em qualquer contexto, é inaceitável. O confinamento não pode servir de pretexto para atitudes que coloquem em risco a integridade física ou psicológica de outra pessoa. É fundamental que a produção do programa trate o caso com a gravidade que ele exige, garantindo que a integridade da Tamires seja preservada e que medidas adequadas sejam tomadas”, declarou Carolina Moraes Estrela (OAB/MA 8.248), advogada responsável pela assessoria jurídica de Tamires Assis.

Por fim, a assessoria afirmou que acredita que a produção do programa tomará as medidas necessárias para que o ambiente do reality show siga pautado no respeito e segurança de todos os participantes.

Leia o pronunciamento na íntegra: