“Era o que tinha que ser”: Taís Araújo fala sobre o final de Raquel em “Vale Tudo”

O desfecho de Raquel Accioli em Vale Tudo dividiu o público que acompanhou o remake escrito por Manuela Dias. Em entrevista exclusiva ao repórter Gabriel Rangel, do portal LeoDias, Taís Araújo quebrou o silêncio sobre o assunto e comentou o final da personagem. A atriz deu a sua opinião sincera sobre o final de sua personagem na trama e relembrou bastidores e surpresas preparadas pela equipe para o encerramento da trama.
“Ah, eu acho que era o que tinha que ser, assim”, disse Taís, ao comentar o desfecho da protagonista. Para ela, o casamento de Raquel foi um dos momentos mais bonitos da produção. “Eu achei o casamento muito lindo, muito bem dirigido, emocionante.”
A atriz revelou ainda que foi surpreendida durante as gravações do último capítulo. “Adorei que eles fizeram a surpresa de trazer a Rejane Faria! Surpresa para mim, eu não sabia que a Rejane, que fez a Marisa nos primeiros capítulos, ia aparecer. Adorei que eles trouxeram os garotinhos de surpresa para mim. Então, quando eu cheguei lá, estava assim, a Rejane e os garotinhos. Eu fiquei profundamente emocionada com o cuidado e o carinho que a direção da novela e a equipe tiveram comigo, de me fazer esse carinho, assim. Saber que são muito fãs dos garotinhos.”
Taís fez questão de lembrar a importância da colega de elenco na construção inicial da personagem. “A Rejane, para mim, foi muito importante na composição da Raquel, né? Naquele início ali, que a gente, da novela, a gente não sabe o que vai fazer. Rejane é uma atriz tão generosa, experiente, e ela estava ali comigo ajudando naquela construção inicial. Então, eles terem convidado ela para participar no final foi um carinho.”
Ao comentar o desfecho da vilã Odete Roitman, personagem icônica que voltou a dominar as redes sociais nos últimos capítulos, Taís brincou: “Eu acho que todo mundo queria que a Odete voltasse, né? Eu acho que sim.”