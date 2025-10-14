Erick Jacquin reage à provocação da Globo ao MasterChef

Erick Jacquin, um dos jurados do MasterChef, ironizou a alfinetada da Globo ao reality de culinária. A polêmica começou após Renata Vanzetto, mentora do Chef de Alto Nível, menosprezar o ibope do programa da Band.
“Para vocês terem noção da proporção: um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas”, disse Renata, durante o evento da Globo Upfront.
Ao F5, Jacquin se posicionou: “O MasterChef hoje é o programa de gastronomia mais conhecido do Brasil. É natural que a Globo cite o MasterChef como principal referência”.
Leonela Borges, que faz parte da edição deste ano do MasterChef, também alfinetou a Globo. Nas redes sociais, ela publicou: “Maior talent show de gastronomia do mundo só tem um. Por isso a gente ouve em todo canto falar sobre esse sucesso absoluto [do Chef de Alto Nível]”.
Os demais jurados do reality, Henrique Fogaça e Helena Rizzo, ainda não comentaram sobre o assunto.