Erika Hilton celebra nomeação de Boulos em ministério de Lula

A deputada federal Erika Hilton (PSol) celebrou a entrada do correligionário Guilherme Boulos no governo Lula. A parlamentar avalia que o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência atuará para atender as demandas populares.
“Boulos chega ao Planalto com mais de 25 anos de movimento social no currículo e pronto pra dialogar com os verdadeiros anseios da população brasileira”, afirmou a parlamentar à coluna nesta quarta-feira (22/10).
Segundo Erika Hilton, Boulos será uma “conexão direta entre o Palácio do Planalto e as ruas”. A deputada também avaliou que, no governo, Boulos poderá atuar em temas caros à esquerda. “Tenho certeza de que será um reforço de peso para uma das principais batalhas da nossa geração: o fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho sem redução de salários”, disse a parlamentar.
Boulos assume o posto em meio a um contexto de reorganização política da base de Lula e com a missão de ampliar a escuta social dentro do governo. A expectativa no PSol é que ele contribua para consolidar avanços em temas como moradia, trabalho e justiça social.