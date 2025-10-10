10/10/2025
Universo POP
Erika Schneider é anunciada nesta sexta como musa da Gaviões da Fiel: “Não pensei duas vezes”

Ex-participante de “A Fazenda 13”, a influenciadora e modelo Erika Schneider é anunciada como musa da Gaviões da Fiel na noite desta sexta-feira (10/10). A apresentação acontece na quadra da escola paulista na próxima semana. Com o novo posto, ela fará dose dupla no Carnaval 2026, já que também ocupa o cargo de musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro.

“Queria voltar para o Carnaval de São Paulo, recebi alguns convites, mas tinha dito para mim mesma que só aceitaria na Gaviões da Fiel. Sou corintiana e torço pela escola. Quando surgiu o convite, não pensei duas vezes. Que agradecer muito e honrar essa confiança da escola, carregando no peito o preto e branco com muito orgulho, alegria e empenho”, diz Erika, em entrevista ao portal LeoDias.

Veja as fotos

A ex-bailarina do “Domingão do Faustão” também contou como tem se preparado para encarar os dois desfiles.
“Vou fazer muito cardio para conseguir aguentar esse pique na Sapucaí e no Anhembi. E aulas de samba, que já estou fazendo, mas quero aumentar a frequência. Também quero ganhar pelo menos três quilos de massa magra para ter mais força para carregar as fantasias. Consequentemente, vou diminuir o percentual de gordura, mesmo sem intenção”, conta Erika, que atualmente pesa 65 kg e tem 1,74 m de altura.

Participação em “A Fazenda 13”

Ao portal LeoDias, em agosto, a influenciadora admite que tem alguns arrependimentos da passagem pelo reality “A Fazenda 13”, da Record. “Me arrependo de não ter acreditado mais em mim, quando quase todos ficaram contra. Eu tinha apontado o machismo de alguns participantes, mas com vários falando o contrário, cheguei a duvidar. Hoje, seria mais incisiva nas colocações e não evitaria embates. Isso faz parte da dinâmica do jogo”, destacou a famosa.

Apesar das críticas e das dificuldades, Erika afirma que o reality trouxe impacto positivo na carreira. “Colho os frutos até hoje. O pós foi muito bom para mim, porque passei a ficar mais conhecida, o que aumentou o número de campanhas e publis. O valor delas também aumentou significativamente. Sou uma pessoa que não gosta de polêmicas, mas gosto de expor meu ponto de vista com educação e respeito. Isso atrai credibilidade com as marcas”, ressaltou.

