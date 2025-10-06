Erosão costeira fecha ruas e deixa rastro de destruição em SC

Imóveis, praias e ruas da cidade de Barra Velha (SC) foram atingidos por uma erosão costeira causada por ressacas marítimas durante a semana e entre esse sábado (4/10) e domingo (5/10). A situação levou a prefeitura a decretar estado de emergência.

Leia também

Conforme o município, os efeitos da ressaca resultaram em danos à infraestrutura costeira, erosão de orlas e riscos a edificações próximas ao mar, além de bloqueios frequentes dos acessos viários. Os pontos mais críticos são a Praia da Península e a Praia das Pedras Brancas e Negras, que apresentam risco muito alto.

Leia a reportagem completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.