Um episódio inusitado envolvendo o prefeito de um município ganhou repercussão nesta semana. O chefe de Executivo teria flagrado a própria esposa em um relacionamento extraconjugal com um promotor de Justiça da cidade.

O caso teria ocorrido dentro da residência do próprio gestor e, segundo relatos de pessoas próximas, não teria causado surpresa entre conhecidos do casal, já que rumores circulavam há algum tempo.

Diante da situação, o prefeito teria se mostrado abalado, enquanto o promotor optou pelo silêncio. A esposa, por sua vez, continua sendo alvo de comentários e especulações na cidade.

Até o momento, nenhuma das partes se pronunciou publicamente.