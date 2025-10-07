07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Esclarecimento: Coronel Ulysses reafirma postura oposicionista ao Governo Federal

Em resposta a interpretações equivocadas divulgadas recentemente sobre o posicionamento do deputado federal Coronel Ulysses (UNIÃO-AC) em relação ao Governo Federal, é necessário esclarecer que os números apresentados pelo site Radar do Congresso não traduzem de forma precisa a real postura política do parlamentar.

A aferição do índice de apoio ao governo realizada pelo Radar do Congresso considera a votação de todos os itens de uma proposição. Isso significa que, além do posicionamento quanto ao mérito do projeto, todos os destaques, requerimentos e emendas são contabilizados como voto. Especialistas alertam que essa metodologia pode distorcer a avaliação ideológica, pois o correto seria analisar exclusivamente o mérito das matérias votadas.

Coronel Ulysses reafirma sua trajetória como representante fiel dos valores da direita no Acre/Foto: Ascom

Nesse sentido, o site Placar do Congresso oferece uma visão mais fiel ao posicionamento político, avaliando apenas o voto sobre o mérito das proposições.

Segundo levantamento — ilustrado no print abaixo —, desde o início da atual legislatura, Coronel Ulysses deixou de acompanhar o governo em 84,9% das votações submetidas ao Plenário da Câmara dos Deputados. Em um recorte mais recente, considerando apenas este ano, o índice chega a 96,3%, consolidando-o como o maior opositor ao Governo Federal entre os deputados acreanos.

Mesmo mantendo firme postura de oposição, o deputado Ulysses reforça que analisa cada projeto de forma independente, apoiando propostas que tragam benefícios concretos à população. Um exemplo recente foi seu voto favorável ao aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda (IRRF), medida que representa alívio econômico para milhares de brasileiros.

Com clareza e compromisso, Coronel Ulysses reafirma sua trajetória como representante fiel dos valores da direita no Acre, lutando de forma independente em defesa dos interesses da população. Ele é o fiel representante da direita no Acre!

