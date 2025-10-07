Esclarecimento: Coronel Ulysses reafirma postura oposicionista ao Governo Federal

Em resposta a interpretações equivocadas divulgadas recentemente sobre o posicionamento do deputado federal Coronel Ulysses (UNIÃO-AC) em relação ao Governo Federal, é necessário esclarecer que os números apresentados pelo site Radar do Congresso não traduzem de forma precisa a real postura política do parlamentar.

A aferição do índice de apoio ao governo realizada pelo Radar do Congresso considera a votação de todos os itens de uma proposição. Isso significa que, além do posicionamento quanto ao mérito do projeto, todos os destaques, requerimentos e emendas são contabilizados como voto. Especialistas alertam que essa metodologia pode distorcer a avaliação ideológica, pois o correto seria analisar exclusivamente o mérito das matérias votadas.

Nesse sentido, o site Placar do Congresso oferece uma visão mais fiel ao posicionamento político, avaliando apenas o voto sobre o mérito das proposições.

Segundo levantamento — ilustrado no print abaixo —, desde o início da atual legislatura, Coronel Ulysses deixou de acompanhar o governo em 84,9% das votações submetidas ao Plenário da Câmara dos Deputados. Em um recorte mais recente, considerando apenas este ano, o índice chega a 96,3%, consolidando-o como o maior opositor ao Governo Federal entre os deputados acreanos.

Mesmo mantendo firme postura de oposição, o deputado Ulysses reforça que analisa cada projeto de forma independente, apoiando propostas que tragam benefícios concretos à população. Um exemplo recente foi seu voto favorável ao aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda (IRRF), medida que representa alívio econômico para milhares de brasileiros.

Com clareza e compromisso, Coronel Ulysses reafirma sua trajetória como representante fiel dos valores da direita no Acre, lutando de forma independente em defesa dos interesses da população. Ele é o fiel representante da direita no Acre!