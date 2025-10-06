Escola do Ceará onde dois alunos morreram a tiros retoma as aulas

A Escola de Ensino Médio Professor Luís Felipe, em Sobral (CE), retomou, nesta segunda-feira (6/10), as aulas. A volta às atividades ocorre 15 dias após a morte de dois alunos em um estacionamento em frente à instituição de ensino.

O primeiro dia de aula após a tragédia contou com a presença da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Sobral. Alunos e professores prestaram homenagens aos dois jovens assassinados em 25 de setembro: Luiz José Cláudio Souza Oliveira Filho, de 17 anos, e Victor José Guilherme Souza Aguiar, de 16.

De acordo com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), as aulas devem ser retomadas de maneira gradual. A pasta também informou que o planejamento foi construído em diálogo com a equipe escolar e com as famílias, priorizando acolhimento, cuidado e segurança para toda a comunidade educativa.

Veja o cronograma divulgado pela Seduc:

Segunda-feira (6/10): as aulas ocorrerão para as turmas da 3ª série (manhã e tarde);

Terça-feira (7/10): será a vez das turmas da 2ª série (manhã e tarde);

Quarta-feira (8/10): as atividades atenderão exclusivamente à 1ª série (manhã e tarde).

A secretaria também informou que, nesta segunda, as aulas no turno da noite serão oferecidas a todos os estudantes da 1ª à 3ª série. A partir de 9 de outubro, todas as turmas da 1ª, 2ª e 3ª séries retornarão integralmente aos turnos da manhã e da tarde.

“A Seduc, em parceria com o Ministério da Educação e diversos órgãos e entidades, segue implementando um plano de ação para assegurar proteção, bem-estar e apoio integral aos estudantes, famílias e profissionais da EEM Professor Luís Felipe, fortalecendo a continuidade da rotina escolar”, informou a Seduc.