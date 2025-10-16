“Escolhi contar a história de Tieta e Perpétua”, diz Suzana Pires

A atriz Suzana Pires estará em Brasília neste sábado (18/10) para homenagear as mulheres que participaram da Jornada Dona de Si 2025, realizada pelo Instituto Dona de Si e a Fundação Casas Bahia. O instituto foi criado por ela em 2018 e tem como propósito alavancar talentos de microempreendedoras individuais.

Antes de desembarcar na capital federal, ela conversou com o Metrópoles sobre o projeto, como foi a formação das mulheres brasilienses e, claro, de cinema.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Suzana Pires

Divulgação 2 de 5

A atriz estará em Brasília neste sábado (18/10)

Instagram/Reprodução 3 de 5

Ela conversou com o Metrópoles sobre o Instituto Dona de Si

Divulgação 4 de 5

E também sobre a nova adptação de Tieta

Divulgação 5 de 5

A nova versão vai focar na história de Tieta e Perpétua

Helena Gentil Barreto/Divulgação Disney+

Leia também

Afinal, além de ter estrelado o filme Câncer com Ascendente em Virgem este ano, junto com Marieta Severo, Suzana será protagonista e roteirista de uma nova adaptação de Tieta, clássico de Jorge Amado.