Escritor Jackson Viana lança “Manual do Jovem Escritor” no Acre

O escritor acreano Jackson Viana, presidente-fundador da Academia Juvenil Acreana de Letras, anunciou o lançamento de sua quarta obra literária, intitulado “Manual do Jovem Escritor”.

Trata-se de um livro voltado para novos escritores. Com uma abordagem prática e inspiradora, o autor compartilha suas próprias experiências e oferece dicas valiosas sobre como iniciar a jornada na escrita. Além disso, Jackson Viana explora a importância da leitura, da revisão e da persistência no processo de escrita.

O evento de lançamento ocorre no dia 11 de outubro, às 19h, no Afa Jardim, em Rio Branco, e tem entrada franca.

Quem é o autor

Jackson Viana aos 12 anos publicou seu primeiro livro, intitulado “Onde mora a felicidade?”. Aos 14, idealizou e fundou a Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL), instituição de cultura voltada a jovens escritores do Acre, da qual é o Presidente. Premiado com o 1° lugar no estado no 43° Concurso de Redação dos Correios, 2° lugar no Prêmio Flor do Ipê da Universidade Federal de Goiás (UFG), 2° lugar no Prêmio Moutonnée de Poesia da Prefeitura de Salto/SP, é autor de três livros já lançados, entre outras obras, antologias e revistas em que possui participação.

Em 2016, tornou-se Conselheiro Regional do Movimento União Cultural (MUC) e Embaixador da Embaixada da Poesia (RJ), organização que lhe condecorou com as medalhas de “Honra ao Mérito Artístico” e “Poeta Menino – Casimiro de Abreu”. Escreveu artigos para os jornais A Tribuna e Folha do Acre.

Aos 18 anos foi escolhido, entre mais de 7.000 jovens líderes, para representar o Brasil como Embaixador da Brazil Conference em Harvard e no MIT, nos Estados Unidos. Foi coordenador dos trabalhos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc no Estado do Acre, e exerceu os cargos de Chefe da Divisão de Livro, Leitura e Literatura, Coordenador do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, Chefe do Departamento de Políticas Culturais e chefe do departamento de gestão do turismo.

Atualmente, além de presidente da AJAL, é Líder do Movimento Mapa Educação e Diretor de Turismo no Governo do Estado do Acre.