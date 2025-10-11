Espanha derrota a Geórgia por 2 x 0 pelas Eliminatórias da Copa

A Espanha segue invicta no Grupo E das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Em jogo realizado neste sábado na cidade de Elche, a La Roja derrotou a Geórgia por 2 x 0, com gols de Yéremy Pino e Mikel Oyarzabal.
O time espanhol dominou o jogo. Aos 24 minutos da primeira etapa, os donos da casa abriram o placar. Pedri lançou na área para Le Normand, que ajeitou a bola e deixou para Yéremy Pino marcar o primeiro gol do jogo.
Poucos minutos depois, aos 29, Ferran Torres sofreu falta dentro da área. O juiz marcou pênalti para a Espanha, que o próprio Torres cobrou. No entanto, brilhou a estrela de Mamardashvili que pegou a penalidade e impediu o gol.
Aos 18 minutos do segundo tempo, ainda com domínio do jogo, a Espanha ampliou. Em falta próxima da área, Mikel Oyarzabal cobrou com força, sem chances para o goleiro da Geórgia.
A seleção da Espanha entra em campo na próxima terça-feira (14/10), às 15h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias, em jogo contra a Bulgária, na cidade espanhola de Valladolid.