11/10/2025
Espanha derrota a Geórgia por 2 x 0 pelas Eliminatórias da Copa

A Espanha segue invicta no Grupo E das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Em jogo realizado neste sábado na cidade de Elche, a La Roja derrotou a Geórgia por 2 x 0, com gols de Yéremy Pino e Mikel Oyarzabal.

Espanha segue invicta nas Eliminatórias

Espanha vence a Geórgia por 2 x 0

Francisco Macia/Europa Press via Getty Images2 de 3

Espanha segue invicta nas Eliminatórias

3 de 3

Oyarzabal marcou o segundo gol da Espanha

Francisco Macia/Europa Press via Getty Images

O time espanhol dominou o jogo. Aos 24 minutos da primeira etapa, os donos da casa abriram o placar. Pedri lançou na área para Le Normand, que ajeitou a bola e deixou para Yéremy Pino marcar o primeiro gol do jogo.

Poucos minutos depois, aos 29, Ferran Torres sofreu falta dentro da área. O juiz marcou pênalti para a Espanha, que o próprio Torres cobrou. No entanto, brilhou a estrela de Mamardashvili que pegou a penalidade e impediu o gol.

Aos 18 minutos do segundo tempo, ainda com domínio do jogo, a Espanha ampliou. Em falta próxima da área, Mikel Oyarzabal cobrou com força, sem chances para o goleiro da Geórgia.

A seleção da Espanha entra em campo na próxima terça-feira (14/10), às 15h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias, em jogo contra a Bulgária, na cidade espanhola de Valladolid.

