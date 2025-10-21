Especialista analisa prisão de Buzeira, que denunciou excesso policial

A prisão de Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, na última terça-feira (14/10), rendeu muitos questionamentos e protestos. Nos dias seguintes à ação da Polícia Federal, que invadiu a casa do influenciador, vídeos e imagens passaram a circular nas redes sociais, retratando supostos momentos de truculência durante o cumprimento da prisão.
Em alguns trechos, é possível observar discussões e empurrões, além de relatos de familiares sobre condutas indevidas por parte dos agentes. Contudo, ao ser apresentado em audiência de custódia, ocasião em que o preso é ouvido por um juiz para verificar eventuais abusos ou irregularidades, nem Bruno nem seu advogado relataram qualquer agressão.
Questionado diretamente pela juíza, o investigado afirmou que a prisão ocorreu de forma legal, descrevendo a abordagem como normal e respondendo com tranquilidade às perguntas. O exame de corpo de delito, realizado logo após a detenção, não identificou lesões ou marcas de violência física, o que reforça a versão apresentada naquele momento.
Análise do caso
Em virtude dessa situação, o consultor jurídico Eduardo Pereira opinou sobre as polêmicas. Para ele, o caso levanta alguns questionamentos legítimos: “Por que o investigado não relatou os supostos abusos no momento oportuno, perante a juíza? Por que as alegações de truculência surgiram apenas dias depois, com base em vídeos cuja edição e autenticidade ainda não foram confirmadas?”, afirmou o especialista.
Até o momento, os registros oficiais indicam que a prisão seguiu os trâmites legais, sem constatação de abuso de autoridade: “Ressalta-se, no entanto, que qualquer denúncia sobre excesso policial deve ser devidamente apurada, com base em provas periciais e elementos objetivos, e não em interpretações fragmentadas de imagens que circulam nas redes sociais”, analisou Eduardo Pereira.
Exposição nas redes sociais
Ainda segundo o consultor jurídico, em tempos de exposição digital e julgamentos instantâneos, é fundamental lembrar que: “A verdade jurídica se constrói nos autos do processo, com base em provas técnicas e contraditório; e a responsabilidade na divulgação de informações é essencial para evitar distorções e prejulgamentos”, opinou, antes de completar:
“O caso segue em tramitação, e eventuais novas informações deverão ser analisadas sob a ótica do devido processo legal e da presunção de inocência, princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito”, afirmou.
Avaliação das denúncias
Durante o bate-papo com a coluna, Eduardo Pereira avaliou as denúncias feitas contra Buzeira: “Ainda que não integre a defesa do influenciador, entendo que não há prova concreta da origem ilícita dos valores atribuídos a Bruno. As acusações se baseiam em suposições e menções sem demonstração de ato direto praticado por ele, mas sim por seu então contador, também investigado”, observou.
E seguiu: “Argumento, ainda, que a prisão preventiva carece de contemporaneidade e de fundamentos objetivos, especialmente em se tratando do investigado Bruno, violando o princípio da presunção de inocência. O caso segue sob análise da Justiça Federal, e a defesa deverá adotar novas medidas judiciais para questionar a legalidade da prisão e dos indícios apresentados”, relatou.
No fim, o especialista voltou a falar sobre a repercussão do caso na web: “Em tempos de redes sociais e informações instantâneas, é essencial manter cautela e responsabilidade: a verdade jurídica não se constrói em vídeos editados ou narrativas parciais, mas nos autos do processo, sob a luz das provas e do devido processo legal”, encerrou.