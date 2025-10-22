“Espíritos malignos”: após ritual, cartomante dá golpe de R$ 80 mil

Uma mulher que se diz cartomante foi presa em flagrante nesta segunda-feira (20/10) após extorquir dinheiro de um homem de 66 anos em Goianésia (GO). Segundo investigação do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri), a vítima teve um prejuízo superior a R$ 80 mil.

Conhecida como Sabrina Vitória, a golpista Sabrina Saviti Jorge (foto em destaque) foi procurada pela vítima após oferecer supostos serviços espirituais em uma rádio local.

“Espíritos malignos”

Na primeira consulta, Sabrina cobrou R$ 6 mil para realizar o trabalho. Após o pagamento inicial, a mulher passou a ameaçar a vítima, afirmando que “espíritos malignos” causariam danos a ele e à família caso não mandasse mais dinheiro.

Assustado, o idoso realizou diversos repasses financeiros ao longo de meses, totalizando cerca de R$ 80 mil. No último dia 19, a suspeita intensificou as ameaças, exigindo R$ 22 mil adicionais, supostamente para “fechar a mesa de macumbaria” e encerrar os transtornos espirituais.

Foto da investigada:

Sabrina Saviti Jorge

Foi nesse momento que a vítima, temendo pela própria segurança, procurou a delegacia. As equipes do Gepatri iniciaram diligências imediatas e prenderam Sabrina em flagrante, no momento em que ela deixava o imóvel onde realizava os atendimentos.

Após a prisão, a polícia constatou que ela já responde por outros crimes de extorsão e estelionato em Goianésia, Uruaçu e no Distrito Federal. Diante dos fatos, a mulher foi autuada em flagrante por extorsão, crime que prevê pena de até 10 anos de prisão.

A imagem da autuada foi divulgada com o objetivo de auxiliar na identificação de possíveis outras vítimas.