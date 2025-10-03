esponjas-foram-os-primeiros-animais-a-povoar-a-terra,-sugere-estudo

A história sobre como a vida animal surgiu na Terra acaba de ganhar um novo capítulo. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, descobriram que os primeiros animais que habitaram os oceanos do planeta foram provavelmente esponjas marinhas.

A conclusão veio de um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), na segunda-feira (19/9), que analisou moléculas preservadas em rochas muito antigas.

As pistas escondidas nas rochas

As amostras analisadas vieram de regiões como Omã, Índia e Sibéria, e têm entre 635 e 541 milhões de anos, período conhecido como Ediacarano. Dentro dessas rochas, os cientistas encontraram “fósseis químicos” — pequenas moléculas que são restos transformados de substâncias produzidas por seres vivos no passado.

Nesse caso, foram identificados dois tipos especiais de moléculas, chamadas C30 e C31, que só aparecem hoje em algumas espécies de esponjas modernas.

A ligação reforça a ideia de que esses organismos simples, que filtram água para se alimentar, já estavam presentes nos oceanos quando a vida animal se diversificou rapidamente.

Esponjas marinhas foram, possivelmente, os primeiros animais da Terra

Como os cientistas chegaram à conclusão

Para ter certeza de que as moléculas realmente vinham de esponjas, os pesquisadores recriaram em laboratório versões sintéticas dessas substâncias. Depois, simularam os processos que ocorrem com o passar de milhões de anos dentro das rochas.

O resultado bate com o que foi encontrado nas amostras antigas, descartando a possibilidade de contaminação ou de origem apenas química.

O que isso significa para a evolução

Segundo os autores, o trabalho ajuda a resolver uma dúvida antiga da ciência: qual foi o primeiro grupo animal da Terra? As novas evidências colocam as esponjas na frente, indicando que esses seres simples e sem órgãos já eram parte dos ecossistemas marinhos muito antes dos outros animais.

Além disso, o estudo mostra como a análise de moléculas pode revelar pistas valiosas da vida no passado, funcionando como uma espécie de “assinatura química” que resiste ao tempo.

